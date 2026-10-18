Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 17:20h.

José Alberto se rinde a la gran cualidad de Villalibre y al nivel de Íñigo Vicente: "De los mejores jugadores de LALIGA"

Volvió a quedarse en el banquillo y jugó en el segundo tiempo

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Pablo García compareció ante los medios para analizar la derrota del Racing de Santander frente a Osasuna en El Sadar. El atacante volvió a quedarse en el banquillo y José Alberto le dio la oportunidad en el segundo tiempo, donde tampoco pudo demostrar gran cosa. Tras el encuentro, el exjugador del Betis cargó y criticó el nivel de la plantilla cántabra y lo que tienen que cambiar para que lleguen los resultados.

No olvidó algunos aspectos positivos que ha mostrado el equipo, pero insiste en lo que deben mejorar para encontrar ese equilibrio.

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La rueda de prensa de Pablo García

Derrota: "Lo primero darle las gracias a toda la afición y a los desplazados, es brutal el apoyo que nos dan partido tras partido. Solo queda hacer autocrítica porque tenemos que espabilar ya fuera de casa porque son cero puntos en la presente liga".

Osasuna: "Llevamos varios partidos en los que salimos desconectaos. Nos pasó en el Camp Nou, la semana pasada y nos ha vuelto a pasar hoy. Tenemos que mejorar todos y cada uno, mirarnos el ombligo todo el mundo porque esta dinámica la tenemos que cambiar de una vez".

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Mejoría: "El equipo se ha repuesto bien a ese inicio de la segunda parte, ha tenido alguna llegada pero tenemos que ser mucho más efectivos arriba y ya ni te cuento en la fase defensiva. Tenemos que dar un paso más ya no solo en que uno esté o no más acertado. Todos los partidos no se puede tener el mismo acierto, pero al menos ese compromiso y esa concentración de los primeros minutos porque esto es Primera División y no te perdonan lo más mínimo".