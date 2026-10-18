Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 16:11h.

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Budimir y Osambela, los goleadores de la tarde

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Osasuna puso fin este domingo a una racha de cinco jornadas sin ganar con una actuación convincente ante el Racing de Santander en la vuelta de un Jagoba Arrasate que supo dar con tecla en El Sadar.

Osasuna dominó el primer tiempo con presión y verticalidad. Budimir adelantó a los rojillos desde los once metros, mientras Dubasin vio como le anulaban dos goles por fuera de juego. El Racing reaccionó en los minutos finales, pero no logró empatar.

Tras el descanso, ambos equipos dispusieron de ocasiones, hasta que Osambela aprovechó un rechace de Agirrezabala tras un disparo de Arguibide para sentenciar. Osasuna logra así una victoria importante y mantiene su portería a cero por primera vez desde el 31 de agosto.