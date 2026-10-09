Pepe Jiménez Sevilla, 09 OCT 2026 - 18:59h.

El ex del Betis vuelve a LALIGA tras un excelente parón con España

La cláusula que se guarda el Betis para poder comprar a Pablo García en un futuro

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El mismo (y eterno) debate alrededor de Pablo García. El exjugador del Betis vuelve a Santander tras una serie de actuaciones excelentes con la Selección sub 21 y, ante la primera aparición de José Alberto, su técnico ahora en el Racing, la pregunta parecía casi obligatoria: ¿Cuál es el puesto idóneo para el atacante?

Repetido, debatido y discutido mil veces en Sevilla, Pablo García se ha mostrado durante sus últimos años como un jugador capaz de partir desde banda derecha, desde la mediapunta e incluso, en ocasiones, como punta en solitario, pero son muchas las conversaciones iniciadas a raíz de su posición ideal.

El propio jugador ha reconocido en multitud de ocasiones que para él lo importante es jugar, aunque nunca ha escondido que la libertad que le permite tener la mediapunta no le disgusta en demasía, algo que ha provocado, nuevamente, que el debate se abra, aunque esta vez en Santander.

José Alberto lo tiene claro con Pablo García

En este sentido, José Alberto no ha tenido dudas y, al ser cuestionado por ello, ha recordado que "los goles los mete como extremo diestro, eh", defendiendo su apuesta para colocar al chico en dicha posición.

"Hay que puntualizarlo, porque parece que nosotros estamos inventando la posición de Pablo García", insistía el técnico antes de decir que "no estamos inventando nada. Él puede jugar de extremo, de segunda punta e incluso de delantero centro".

En este sentido, José Alberto insistió en que "es un goleador, es un jugador que todo lo que haga cerca del área rival va a tener posibilidades de éxito porque tiene una claridad para definir muy grande, pero entonces le da igual la posición en la que juegue, que lo hemos visto con la sub21 los dos últimos partidos actuando de extremo derecho y marcando 5 goles".