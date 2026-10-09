Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 14:41h.

El partido se jugará definitivamente en Alcorcón para dar cabida a los más de 2.000 socios del club navalcarnereño

Dónde juega y quién es el CDA Navalcarnero, un club fundado para dar visibilidad a los artistas

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En los días posteriores al sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, son habituales los cambios de emplazamiento, especialmente cuando a los clubes más modestos le toca recibir a equipos que mueven una gran masa social. Ese es el caso del CDA Navalcarnero madrileño, que se enfrentará al Real Betis Balompié en primera ronda el próximo 28 de octubre. Finalmente, como era un secreto a voces, el encuentro no se jugará en el feudo navalcareño, el Municipal Mariano González, sino en una instalación más adecuada como el Santo Domingo de Alcorcón.

Así lo ha comunicado en el mediodía de este viernes el club madrileño, que ya ha hecho oficial que sus aficionados tendrán que desplazarse 20 kilómetros para vivir el partido ante el Betis. Sin embargo, el Navalcarnero afirma que no es una medida que se haya tomado "exclusivamente por motivos económicos", sino por dar cabida a todos los socios de la entidad ante la imposibilidad de instalar gradas supletorias y de vender localidades sin asiento. El CDA Navalcarnero, fundado en 1953 e integrante del Grupo V de la Segunda Federación, recibirá al Betis el miércoles 28 de septiembre a las 21.00 horas.

El comunicado del Navalcarnero

Un partido histórico merece que toda nuestra afición pueda vivirlo.

El sorteo de la Copa del Rey nos ha brindado la oportunidad de enfrentarnos a uno de los grandes clubes del fútbol español, el Real Betis Balompié. Una cita histórica para nuestra entidad, nuestros jugadores, nuestros socios y toda nuestra afición.

Desde el primer momento, la Junta Directiva ha afrontado este acontecimiento con una enorme ilusión, pero también con la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para el presente y el futuro de nuestro club.

Nuestro estadio cuenta con un aforo aproximado de 1.500 espectadores, una capacidad que, ante la excepcionalidad de este encuentro, limitaría considerablemente la posibilidad de que nuestros 2100 socios/abonados, más nuestros aficionados y vecinos pudieran disfrutar de una jornada tan especial. Por este motivo, el club ha trabajado para que el partido se dispute en el Estadio de Santo Domingo, ubicado en Alcorcón, con capacidad aproximada para 5.000 espectadores, con todas las autorizaciones y requisitos federativos correspondientes.

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Queremos dejar claro que esta decisión no responde a motivos exclusivamente económicos, y transcribimos el correo remitido por la RFEF a nuestra entidad:

“Estimado club. Por motivos de seguridad, no puede haber público de pie. Todas las personas que accedan al estadio deben tener su entrada con su asiento fijo correspondiente, no pudiendo dar acceso a personas que no tengan asiento. De todas maneras, para poder llevar a cabo la producción televisiva de una manera adecuada tendríamos que bloquear algunos asientos en distintas zonas de las gradas para colocar las cámaras y los practicables necesarios.

A los efectos de dar cumplimiento a las indicaciones anteriores, si vuestra instalación no cumple para garantizar la seguridad y la producción televisiva, se debe buscar una instalación alternativa, que cuente con los requisitos mínimos”.

Cambio de escenario

El estadio habitual del CDA Navalcarnero es el Municipal Mariano González, pero su capacidad se limita a 1.500 espectadores al no poder instalar gradas supletorias. No es la primera vez que el conjunto madrileño recibe a un Primera, pues en la 2025/26 fue eliminado por el Getafe, mientras que en la 2020/21 eliminó al Éibar en dieciseisavos de final, cayendo ante el Granada CF en octavos de final. No obstante, el club navalcarnereño no decidió moverse de su sede para estos encuentros, como sí ha hecho para el choque ante los verdiblancos. El año pasado, como ejemplo, solo pudo ceder 150 entradas a la afición getafense.

Se han valorado opciones en el suroeste de Madrid como Butarque, aunque finalmente el Trival Valderas de Alcorcón jugará como local ante el Leganés en el estadio pepinero, y todo hace indicar que el primer partido de los béticos en el Torneo del KO será en Santo Domingo.

En el coliseo alfarero caben 5.000 espectadores y está perfectamente acondicionado al acoger durante años un equipo de LALIGA HYPERMOTION, triplicando la capacidad del Mariano González. Entre un estadio y otro hay una distancia de 19,5 kilómetros y un trayecto de menos de 20 minutos. El Betis, además, se ahorrará jugar en césped artificial.