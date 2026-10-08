Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 13:38h.

Carlos de Roa gana opciones de ir convocado tras la lesión de Junior

Quién es Enzo Fierro, pichichi y gran sensación del Betis Deportivo

Compartir







Manuel Pellegrini ha citado hasta a seis canteranos para completar el entrenamiento de este jueves, habida cuenta que Álvaro Fidalgo aún no está a disposición del entrenador y tanto Lo Celso como Valentín Gómez hicieron trabajo específico en el gimnasio, además de las ausencias ya conocidas de Junior Firpo y Aitor Ruibal. El entrenador ha completado la sesión con varios de los canteranos más prometedores del club, algunos de ellos incluso con opciones de entrar a la convocatoria contra Osasuna como Carlos de Roa, uno de los candidatos a suplir la lesión del lateral dominicano. Más allá de Morante o Manu González, ambos en dinámica de primer equipo, han subido otros como Óscar Masqué, Curro Macías, Emmanuel o Pablo López.

Carlos de Roa es uno de los futbolistas con más proyección de la cantera y emerge en la terna de los que podrían debutar esta temporada, siendo uno de los habituales en promocionar a los entrenamientos del primer equipo, con el que empezó la pretemporada y con el cual ya ha sido convocado en varias ocasiones. Suma enteros para ir convocado tras la lesión de Junior Firpo.

PUEDE INTERESARTE El Betis asegura su futuro con el mejor infantil del mundo

Esta temporada está teniendo más regularidad Ian Forns en el filial, pero el lateral izquierdo sigue convenciendo al técnico chileno. Durante los últimos días de mercado el Estrasburgo de la Ligue 1 sondeó su fichaje, mientras que en Italia hizo lo propio el Lecce. También tuvo propuestas para salir cedido a un Segunda División, con el Córdoba como uno de los principales postores, pero la respuesta siempre fue la misma. El Real Betis considera que Carlos de Roa debe ser uno de los pilares que luchen por el ascenso a Primera Federación y comparándolo con el caso de Emmanuel N'Goran, cuya fichaje por el Rayo Vallecano llegó a estar cerca de producirse, existe un compromiso de darle asiduidad al menos en los entrenamientos del primer equipo, con la finalidad de ir adaptándolo a una transición al primer equipo.

Curro Macías es un espigado central, natural de Sanlúcar la Mayor (2008), que quemó sus primeras etapas en el Atlético Sanlúcar hasta llegar a las categorías inferiores del Sevilla FC. Lo jugó prácticamente todo con el infantil de División de Honor y en su promoción a cadete, jugó su primer año con el de Primera Andaluza y en el segundo militó en las filas del cadete División de Honor del Altair, que pertenecía al Sevilla FC, como hasta el año pasado ocurría en la máxima categoría juvenil con el Real Betis y el propio Altair.

PUEDE INTERESARTE El Betis Deportivo, con la mejor portería de toda Segunda RFEF

La red de ojeadores de la cantera verdiblanca siguieron sus pasos y en el salto a juveniles le convencieron de emprender una nueva aventura. Curro Macías se incorporó al Liga Nacional y el año pasado promocionó al Juvenil A, con quien jugó más de 1500 minutos. Fue uno de los artífices del Real Betis juvenil en la Copa del Rey.

PUEDE INTERESARTE El Betis blinda a sus mayores promesas y sienta las bases del futuro

Jean Emmanuel N'Goran (Tiébissou, Costa de Marfil, 1 de enero de 2007) es de sobra conocido por todos. Uno de los centrales más prometedores de la cantera. Se incorporó a la disciplina bética en enero de 2025, procedente de la escuela Young África de Ghana, para formar parte del Juvenil División de Honor, aunque tal ha sido su irrupción que terminó siendo una pieza importante en el filial e incluso ya sabe lo que es jugar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El Real Betis, en vistas de su proyección, se cubrió las espaldas renovando su contrato hasta junio de 2030.

Óscar Masqué llegó procedente del FC Barcelona, donde ya estaba consolidado como uno de los jóvenes valores de La Masía. Allí compartió vestuario en el fútbol base con Pau Cubarsí, actual titular indiscutible en la zaga del Barça. Juntos estuvieron formándose en la escuela culé hasta que separaron sus caminos, uno subiendo de categoría en Barcelona y el de Cabrianes marchándose a la cantera verdiblanca en busca de oportunidades.

Para el que no lo haya visto jugar, Óscar Masqué es un lateral diestro con gran despliegue físico, buen manejo de las dos piernas, muy buen trato de balón, capacidad asociativa y proyección ofensiva. Ya ha participado en entrenamientos del primer equipo y también es internacional con las categorías inferiores de España.

Pablo López es quizás el gran desconocido. Un central de 22 años que milita en las filas del Betis C y que la temporada pasada obtuvo el premio de debutar con el filial en Primera Federación.