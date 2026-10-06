Álvaro Borrego 06 OCT 2026 - 20:00h.

El filial es el único de los 90 equipos de Segunda RFEF que no ha encajado un solo gol en estas cinco primeras jornadas

La postura del Betis y los plazos marcados con una posible renovación de Manuel Pellegrini

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El Betis Deportivo está siendo una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada en la Segunda RFEF. Si estos días se ha hablado y mucho sobre la figura de Enzo Fierro, máximo artillero del equipo con cinco goles en cinco partidos, más importante si cabe está siendo la labor de los porteros, emergiendo el conjunto verdiblanco como el único equipo de los cinco grupos de la categoría que todavía no ha encajado un solo gol hasta la fecha. Es decir, de los noventa equipos que hay en la cuarta división del fútbol español, los entrenador por Dani Fragoso son los únicos que han mantenido su portería a cero en estas cinco jornadas.

Por poner algunos ejemplos, el Atlético C (líder del Grupo V), el Bergantiños (líder del Grupo I) o el Castellón B (líder del Grupo III) han encajado cinco goles, una media de tanto por partido.

Unos números que, además de su acierto en campo contrario, le mantienen como líder en solitario del Grupo IV, con un golaveraje positivo de +8. La culpa de ello, además de las buenas actuaciones de los defensas, la tiene el superlativo nivel de Álvaro de Pablo, guardameta llegado sobre la bocina en el pasado mercado veraniego justo días después de producirse la lesión de Diego Conde. Por este motivo el ex del Valladolid empezó en dinámica de primer equipo, participando incluso en las tres primeras convocatorias de Manuel Pellegrini, pero nada más producirse el pistoletazo oficial a la Segunda RFEF bajó al filial para ejercer como guardameta titular.

Especialmente brillante fue su actuación contra Las Palmas Atlético, ante el que firmó todo un recital de intervenciones, pero no menos sobresaliente fue su rendimiento contra Antoniano, Badajoz y Marbella, ante los que volvió a dejar la portería a cero. Cuatro partidos y ningún solo gol encajado, lo que le convierte en el portero menos goleado de la categoría. Y por si fuera poco, aprovechando este parón internacional, Manu González también dejó su portería a cero en la goleada contra el Linares. Una serie de datos que convierten a la portería del Betis Deportivo en la más segura de toda la categoría.