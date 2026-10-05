El Betis asegura su futuro con el mejor infantil del mundo

Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 11:43h.

El infantil verdiblanco remontó a River Plate y logró la décima edición de LALIGA FC Futures

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El Real Betis de Lucas Ferrer se proclamó este domingo campeón de la décima edición del Torneo Internacional LALIGA FC Futures, disputada en Orlando (Florida, Estados Unidos), al ganar en la final con remontada por 2-3 al River Plate argentino. Unos meses después de coronarse como campeón del Mundial de Brunete llega este nuevo campeonato que pone en valor el trabajo de la cantera del club, que hoy puede presumir de tener al mejor equipo infantil del planeta. Y lo hizo de la forma más épica posible, remontando hasta en dos ocasiones un marcador en contra.

River Plate se adelantó en el marcador con un gol de Chaya, pero el Real Betis no se arrugó y logró el empate aprovechando un fallo del rival. Javi Secano centró y Paz introdujo el balón en su propia portería. En la siguiente jugada, Fuentealba puso el 2-1 en el marcador para River con un disparo raso ajustado desde fuera del área.

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La reacción del Betis llegó en la segunda mitad gracias a la portentosa actuación de Jásper, el gran héroe verdiblanco. El atacante bético estableció el 2-2 al empujar a la red el balón después de que su compañero Antonio hubiera fallado un penalti. Y fue también Jásper el que hizo el 2-3 definitivo al aprovechar un gran contragolpe liderado por Candelá.

El Betis firma de esta forma el doblete tras hacerse esta generación con el título después de haber ganado también en el mes de marzo la I edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures. Todo ello orquestado bajo la idea de Lucas Ferrer, un técnico que trabajó en la Barça Academy desplazado en Hungría y Nueva York y que en Sevilla ha afianzado un ecosistema de trabajo muy similar basado en el aprendizaje y la competitividad.