Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 18:41h.

El Betis lo firmó del Sevilla FC y un gol suyo mete al juvenil A en la final four de la Copa del Rey

Los 7 canteranos del Betis que podrían salir gratis en verano

Compartir







Curro Macías ha sido el gran héroe de la tarde para el Juvenil A del Real Betis. El conjunto verdiblanco logró a la heroica el pase a las semifinales de la Copa del Rey de la categoría, venciendo nada menos que al Real Madrid (1-2) en el último suspiro de partido. El central sevillano cumplió la machada remontando el encuentro en el descuento, evitando así la prórroga gracias a un sensacional cabezazo en una jugada a balón parado. Todo un premio para un futbolista que a base de sacrificio se ha ganado un sitio en el equipo que dirige ahora Javier Barrero y que guarda tras sí una peculiar historia, que ratifica el trabajo de base que se realiza en la cantera de Heliópolis. Sobre todo porque el club lo firmó... del eterno rival, del Sevilla FC.

Este espigado central, natural de Sanlúcar la Mayor (2008), quemó sus primeras etapas en el Atlético Sanlúcar hasta llegar a las categorías inferiores del Sevilla FC. Lo jugó prácticamente todo con el infantil de División de Honor y en su promoción a cadete, jugó su primer año con el de Primera Andaluza y en el segundo militó en las filas del cadete División de Honor del Altair, que pertenecía al Sevilla FC, como ahora ocurre en la máxima categoría juvenil con el Real Betis y el propio Altair.

La red de ojeadores de la cantera verdiblanca siguieron sus pasos y en el salto a juveniles le convencieron de emprender una nueva aventura. Curro Macías se incorporó al Liga Nacional y este último año ha promocionado al Juvenil A, con quien acumula ya más de 1.200 minutos repartidos en 22 encuentros. El central se estrenó este curso ante el Melilla, pero sin lugar a dudas el de este miércoles fue un tanto muy especial. Un gol que, sumado al de Rubén Sá en la primera mitad, mete al Real Betis en la final four de la Copa del Rey juvenil.

Se repite por tanto el resultado de la temporada pasada, siendo aquella la derrota más abultada que sufrió Álvaro Arbeloa en sus tres temporadas con el Juvenil. El Real Betis apeaba al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. Un año después y una ronda más avanzada, se repite la historia.