María Trigo 09 OCT 2026 - 11:42h.

María Hernández publica una foto del nuevo cuarto de uno de sus hijos

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Rubén Castro, máximo goleador histórico del Real Betis Balompié (logró 147 tantos en 290 partidos oficiales), sigue empapado de beticismo en su día a día. Él no tiene redes sociales, pero su pareja, la estilista e influencer María Hernández, sí que de vez en cuando desvela algunos pequeños detalles de su vida privada y de la relación que tienen sus hijos, Rubén y Kirian, con el equipo verdiblanco.

Los dos pequeños juegan en la cantera bética y sus padres los acompañan a cada partido y torneo. Rubén, el mayor, ya ha sido viral en varias ocasiones por todos los goles que ha marcado. En marzo de 2025 el propio Betis publicó en sus redes sociales la foto superior para felicitar el Día del Padro con Rubén Castro y sus dos hijos en la ciudad deportiva Rafael Gordillo.

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La nueva habitación del hijo de Rubén Castro

Pero ahora lo que ha llamado la atención es que María Hernández publicó en las últimas horas una información que le ha gustado a los aficionados béticos. A través de las stories de su cuenta de Instagram, informó que estaba "haciendo cambio de habitaciones" porque sus dos hijos "antes dormían juntos y ahora cada uno quiere su habitación". Tras esa primera publicación, luego subió otra en la que se ve como, mínimo, uno de sus dos hijos ha optado por llenar de beticismo su nuevo cuarto.

Tal y como se puede ver en la siguiente foto, en el dormiorio se ve como la cama luce con un nórdico y una almohada del Betis. Además, hay otros detalles béticos en diferentes rincones y uno muy especial. Y es que encima de la cama hay un cuadro con una foto de la afición del Betis en el que se puede leer una mítica frase para todos los seguidores verdiblancos: "Una pasión llamada Betis".

Reacciones en redes

Algunos aficionados han visto esta stories de María Hernández y la han subido a la red social X (antiguo Twitter) para darle visibilidad a como el Betis caló y sigue calando en la familia Castro Hernández.

Ya sólo falta ver cómo quedan definitivamente los dormitorios de Rubén y Kirian. La propia María Hernández ya avisó de que estaban en progreso y seguro que no duda en mostrar los resultados finales.