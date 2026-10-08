María Trigo 08 OCT 2026 - 15:43h.

El jugador del Betis sigue realizando entrenamientos individuales para mejorar su rendimiento

La "disciplina" de Nelson Deossa para triunfar: "Fue importante para cumplir mi sueño"

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Durante las últimas semanas es habitual ver como Facundo Bernal, Nelson Deossa y Antony comparten vídeos de los entrenamientos de refuerzo que están llevando a cabo con un entrenador personal. Los futbolistas se han puesto en manos de Fran Silva, licenciado en alto rendimiento deportivo y que trabaja en TrainPro Center, situado en Dos Hermanas (Sevilla) y este suele mostrar distintas imágenes de los jugadores del Real Betis en las redes sociales.

En las últimas horas, ha subido un vídeo en el que muestra la brutal potencia de salto de Nelson Deossa. Como se puede ver en la parte superior de esta noticia, el centrocampista colombiano realiza un salto de 3,25 metros.

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La implicación de Nelson Deossa

Tras un primer año bastante malo en el Real Betis, el comienzo de la nueva temporada le ha traído a Manuel Pellegrini una nueva versión del colombiano. Despúes de un mercado de fichajes en el que se le buscó salida, su continudad en el equipo, estando al nivel que ha mostrado en estos primeros partidos, es una alegría para su entrenador, que lo valoró así su cambio en una de sus últimas ruedas de prensa: "Puede jugar en varias posiciones, tiene remate, paciencia, cabezazo, ida y vuelta…Ha sido importante que se diera cuenta de que no podía ser el Deossa Fútbol Club que pretendía el año pasado. Ya en la pretemporada venia trabajando para el equipo, colocando sus condiciones en pos del funcionamiento colectivo. Está empezando la temporada, tiene mucha capacidad para hacer una temporada completa. Ojalá mantenga el mismo nivel".

Además, tras el duelo contra el Getafe en el que Deossa fue elegido el MVP del duelo, el técnico chileno también habló así de él: "Estoy muy contento de que se haya quedado. Es un jugador importante y quizás su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Es un jugador distinto, abierto a recibir críticas y se acomoda en muchas de las posiciones. Además personalmente quería que se quedara. Mientras él mantenga esa línea es un jugador que personalmente quería que se quedara porque recién había llegado al club y tardó en aclimatarse. En pretemporada jugó de nueve y es un jugador que aporta mucho".