María Trigo 03 SEP 2026 - 15:53h.

Ambos futbolistas se machacan por su cuenta para estar en el mejor estado de forma posible

El mensaje de Nelson Deossa a Antony tras ser titular con el Betis a días de que se cierre el mercado de fichajes

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Hubo lío cuando empezó el Real Betis la pretemporada y Antony se intentó marcar un Piqué-Neymar pidiendo públicamente que Nelson Deosssa y Natan se quederan en el club. Casi dos meses después, el destino ha querido que los tres futbolistas sigan en la entidad. No es ningún secreto que son buenos amigos y que comparten tiempo juntos más allá del que les correponde profesionalmente.

En estas semanas se ha visto como Antony ha apoyado en todo a Nelson Deossa, conocedor de que estaba en el mercado: publicó varios mensajes, lo felicitó por su gol al Arsenal o por su titularidad contra el Valencia. En las últimas horas, Antony ha sido el que ha subido a la stories de su cuenta de Instagram el vídeo que podéis ver aquí y que muesta como él y el colombiano están haciendo trabajo extra con un entrenador personal.

Ambos futbolistas del Real Betis se han puesto en manos de Fran Silva, licenciado en alto rendimiento deportivo y que trabaja en TrainPro Center, situado en Dos Hermanas (Sevilla). Como decimos, fue Antony el encargado de subir el vídeo en el que se ve a los dos jugadores realizando diversos ejercicios de fuerza y velocidad a alta intensidad. Lo curioso del momento es que cuando Deossa compartió la publicación lo hizo con un mensaje que el beticismo sueña con que sea verdad: "Se viene nueva versión".

¿Habrá nueva versión de Nelson Deossa?

Esa es la gran pregunta. En pretemporada, cuando Pellegrini lo usó de delantero centro, mostró algunos detalles que han brillado por su ausencia en estos tres primeros partidos que van de LALIGA 26/27. La afición del Betis sigue esperando ver lo que realmente puede o no aportar un jugador por el que apostaron hace poco más de un año y al que no han sido capaces de sacar en este mercado de fichajes. Se queda en la plantilla, le dio una charla a sus compañeros nada más cerrarse el mercado y, poco después, publicó el "se viene nueva versión" tras entrenar por su cuenta junto a Antony. ¿Será capaz Nelson Deossa de demostrar que exite una nueva versión? La pelota dictará sentencia.