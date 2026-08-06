Las reacciones de Abde y Antony al golazo de Deossa y el mensaje del colombiano

Juan Pérez 06 AGO 2026 - 10:11h.

La reivindicación del máximo goleador de la pretemporada pasa a las redes sociales

El golazo de Nelson Deossa contra el Arsenal ante los ojeadores que fueron a verlo

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La goleada del Real Betis al actual campeón de la Premier League y finalista de la Champions League tiene múltiples titulares, pero el más destacado sin duda radica en la figura de Nelson Deossa. Con un tanto y una asistencia ante el Arsenal, el rol del colombiano como delantero durante la pretemporada sorprende tanto como enamora a estas alturas en comparación con lo vivido el año pasado, razón por la que algunos de sus compañeros siguen volcados con él tras el encuentro.

La brillantez de Deossa en pretemporada desde el puesto de '9' es el mayor hallazgo de Pellegrini, que ha despertado al jugador en una posición donde se ha desenvuelto a la perfección hasta convertirse en el máximo goleador en los amistosos disputados. Con buenas cifras de cara a portería, el resto del trabajo se valora aún más gracias a su gran trabajo de espaldas y a la forma de aprovechar los espacios, lo que le deja en una situación inédita después de tener pie y medio lejos de Heliópolis.

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Las reacciones de sus compañeros de vestuario son una demostración del apoyo desde dentro externalizado en la amistad que les ha acompañado hasta la fecha, sobre todo en el caso de Antony. El brasileño ha remarcado en redes sociales que está muy contento con la actuación del colombiano: "Me alegro mucho mi hermano", mientras que Abde no se ha quedado atrás con un mensaje más particular con un "Aiiiiiii quiiiilo mhijo!!!".

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El propio Deossa también ha utilizado la misma herramienta para impulsar su motivación después del partidazo ante el todopoderoso Arsenal: "Cada vez más cofla, cada vez más". Es una forma de decir que cada vez está más en forma, porque la expresión cofla utiliza una jerga callejera utilizada en Colombia donde es habitual invertir el orden de las sílabas, lo que realmente deja entrever que quiere decir flaco. Y en el conjunto de la frase la idea es que está mucho mejor físicamente y más preparado para lo que se viene.

La pregunta es en qué situación queda el jugador después de los múltiples mensajes de apoyo en las últimas semanas cuando parecía muy lejos de volver a vestir las trece barras. El gol y la asistencia ahora añaden más dudas a la ecuación, pero las reacciones de sus allegados son las mismas, un mensaje público para transmitir el apoyo que hay desde dentro frente a los interrogantes de las últimas semanas ante la mesa de negociaciones.