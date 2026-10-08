María Trigo 08 OCT 2026 - 12:16h.

Habla con mucho cariño de los cinco años que estuvo en el Real Betis

Tello y la pasión en el Betis: "Desde que llegas la gente te atrapa"

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Cristian Tello ha concedido una larga entrevista al Diario Sport en la que ha repasado toda su carrera tras su retirada. En ella, como no podía ser de otra forma, el ya exfutbolista ha valorado con mucho cariño los cinco años que estuvo en el Real Betis, el club de su vida junto con el FC Barcelona.

"Sí, desde bien pequeño, sobre todo por mi padre, el Betis tenía un equipo al que siempre íbamos a ver cuando venía a Barcelona. Siempre he tenido muchísimo cariño al club. Cuando acabo mi etapa en la Fiorentina, sale la opción del Betis. Hablamos con Serra Ferrer, el que más confiaba en mí, y me presentan un proyecto muy bonito y atractivo. No nos lo pensamos y dimos el paso", ha comenzado diciendo un Cristian Tello que valora ahora el crecimiento del club: "Fue un paso muy bonito, firmar por el Betis y estar todos los años que he estado. Sobre todo, he visto de cerca ese crecimiento. En los últimos años el Betis ha crecido a pasos agigantados y he tenido la oportunidad de verlo desde cerca. Este año, entrando en Champions, han culminado esos años de crecimiento".

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Cristian Tello y ganar la Copa del Rey con el Betis

El autor de uno de los goles de la tanda de penaltis que propició que el cuadro verdiblanco ganara el título, puso con él la guinda a su estancia en Heliópolis. Algo que Tello considera muy especial: "Fue un premio muy bonito: estar 5 años ahí y ganar una Copa del Rey, lo especial que es para el club".

Con respecto a eso, le cuestionaron si podía contar alguna anécdota prohibida de la celebración, con Joaquín o algo así, pero ahí la experiencia del catalán salió a relucir y no mojó: "La verdad es que fue una fiesta increíble. Prácticamente estaba toda mi familia allí en Sevilla viendo la final. Es una fiesta que recordaremos siempre".