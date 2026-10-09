Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 12:29h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis en su regreso tras el 'megaparón'

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El mundo del fútbol no está demasiado contento con el parón de tres semanas de las competiciones de clubes que se ha sacado de la manga la FIFA. Son muchas las voces que se han alzado en contra de esta decisión, y este viernes Manuel Pellegrini también ha sido crítico en la rueda de prensa previa al partido que el Real Betis Balompié disputa este domingo ante el CA Osasuna.

Habrán pasado 21 días sin fútbol y ahora afronta el Betis una acumulación de hasta nueve partidos hasta el próximo parón, en menos de un mes. Sin embargo, cree Pellegrini que el equipo no se verá afectado y podrá seguir con la buena racha de resultados cosechada hasta ahora. “Llega bien, hemos entrenado un tiempo demasiado largo. Personalmente creo que tres semanas es mucho para parar el campeonato. Hay que acatarlo, y ojalá volvamos el domingo con la misma intensidad que antes del parón”.

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“No es fácil. Las selecciones necesitan su espacio, en ese aspecto, personalmente creo que es mejor tres más cortos que uno menos y tan largos. Son muchas semanas, se cambia la dinámica. Buscarán la mejor solución, no es fácil, tienen que tener su espacio, pero me quedo con lo anterior”, añadía Pellegrini en torno a esta polémica que se ha suscitado.

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Partido cancelado ante el Ceuta. “No había dentro de la programación ningún amistoso, apareció ese partido ante el Ceuta y no se jugó. Adaptamos la programación, no creo que eso nos perjudique”.

Rotaciones. “Vienen nueve partidos en menos de un mes, después otro parón y ocho partidos. Lo importante ese estar centrado en el primer partido, después hay tres competiciones distintas, con distinta valoración, si pierdes tres puntos en LALIGA ya no se recuperan, si pierdes en copa vas fuera. A las tres las vamos a agarrar con la misma seriedad, buscando el mejor equipo para cada partido”.

Tramo de partidos ante Oporto, Barcelona y Feyenoord. “Para mí el partido más importante es Osasuna, después pensaremos en el Oporto, haremos cosas prácticas, físicas, parámetros que hay que analizar bien para hacer la segunda alineación equivocándonos lo menos posible. Es importante para la Champions asegurar estos puntos como local, ya veremos la mejor formación para cada uno”.

Sus números ante Osasuna. “Se ha dado bastante bien, pero la estadística no va mucho con el futbol. Cada partido es distinto. Es un equipo que ha tenido desde hace muchos años una característica muy clara de juego, todos pasamos rachas malas en la temporada, igual no ha tenido los resultados adecuados, pero todos los equipos de LALIGA son difíciles, con buenos jugadores, un goleador importante… Lo peor que podríamos hacer es pensar en las estadísticas”.

De Roa y la cantera. “Llevamos aquí siete temporadas, el filial ha estado en categorías distintas, vemos jugadores que pueden ir entrenando, cada vez de forma más continua, jugadores más formados que pueden tener minutos. Es la realidad de cada uno de los jugadores en esa ultima etapa para ver qué es capaz de hacer para llegar a profesional”.

Mantener el nivel tras el parón. “Lo veo. No es fácil, es un rendimiento altísimo. Tener 16 puntos de 21 es casi un 80% de rendimiento, alrededor de 90-91 puntos si no me equivoco. Estamos buscando mantener un rendimiento, no un numero matemático, que nos permita seguir peleando por las cosas importantes. Clasificar a Europa, clasificar en la Champions, continuar en Copa, veo un plantel muy involucrado y ojalá lo logremos”.

Ganar por la mínima. “Nos hubiera gustado tener 21 puntos, pero no siempre se puede. El equipo tiene una idea futbolística clara, es de los equipos con mas llegadas. Hay que mejorar la definición, pero son cosas puntuales y estadísticas que no se pueden aislar del funcionamiento del equipo. Es imposible ganar todos los partidos por tres goles de diferencia”.