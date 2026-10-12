Jagoba Arrasate vuelve a Osasuna y Ramis se convierte en el segundo entrenador destituido de LALIGA

Fran Fuentes 12 OCT 2026 - 13:42h.

El conjunto rojillo toma la decisión tras caer por cinco goles a dos frente al Betis

Hasta la afición del Atlético de Madrid alucina con el polémico gol anulado a Osasuna: "Vaya robo"

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Luis Miguel Ramis se ha convertido en el segundo entrenador destituido en LALIGA EA SPORTS (Carlos Corberán en el Valencia CF fue el primero) durante la temporada 2026/27. El técnico tarraconense ha sido cesado en CA Osasuna después de que el equipo no consiga arrancar en el campeonato doméstico, ni a nivel de juego ni de resultados, y tras la abultada derrota frente al Real Betis por 5-2, y con una insistente protesta del técnico en el apartado arbitral. Asimismo, el conjunto rojillo ya ha cerrado a su recambio, y se trata nada más y nada menos que de Jagoba Arrasate.

Por parte del nuevo técnico rojillo, este sella su regreso hasta el 2029. Es decir, que firma por lo que resta de temporada y otras dos. De este modo, regresa al que fue su hogar después de una truculenta campaña pasada en el RCD Mallorca, marcada por la disputa personal con Dani Rodríguez, quien acabó apartado del equipo y firmando por el CD Leganés. En el tramo final de campaña, el técnico guipuzcoano fue cesado y en su lugar llegó Martín Demichelis, quien no logró salvar al equipo del descenso.

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Luis Miguel Ramis, segundo destituido de LALIGA EA SPORTS 2026/27

De este modo, la destitución de Luis Miguel Ramis en Osasuna supone el segundo cese de un entrenador en LALIGA EA Sports en apenas ocho jornadas de competición. El técnico rojillo deja el banquillo después de un inicio de temporada marcado por la irregularidad, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en las ocho primeras jornadas. Unos números que se traducen en apenas ocho puntos de 24 posibles, con ocho goles a favor y 17 en contra. Por otra parte, el primero en caer fue Carlos Corberán, destituido por el Valencia el 13 de septiembre tras sumar un único punto en las cinco primeras jornadas, con un balance de un empate y cuatro derrotas, además de un gol a favor y diez encajados.