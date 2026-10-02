Pepe Jiménez Sevilla, 02 OCT 2026 - 12:59h.

El Sevilla acabó ganando con un solitario tanto de Julio Baptista

"Entonces no me la hagas, güey": vuelve el Javier Aguirre más divertido a LALIGA

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Corrían otros tiempos, las rivalidades tenían mucha más tensión e intensidad en el césped que en las redes sociales y las charlas, por lo general, quedaban en los vestuarios. Una de esas conversaciones picantes la protagonizó Javier Aguirre siendo técnico de Osasuna horas antes de visitar el Sánchez-Pizjuán para jugar contra el Sevilla e intentar "joderles" su pase a la UEFA.

Fue en la temporada 2003/04, finales -casi- del mes de mayo y Osasuna llegaba al Sánchez-Pizjuán sin nada en juego. En el otro lado estaba el Sevilla más ilusionante de la década, el origen del equipo que acabó proclamándose siete veces campeón de la Europa League y una única misión en el vestuario rojillo: "Joderles la UEFA".

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Ha sido el exdefensor José Mateo, que jugó en clubes como Osasuna, Alavés o Recreativo de Huelva, el que ha confesado en el podcasts Los Fulanos que, a pesar de que no se jugaban nada, Javier Aguirre les reunió en el vestuario horas antes de la cita para pedirles "un último esfuerzo".

El zaguero recuerda que Aguirre les dijo que "voy a mirar al otro banquillo y voy a ver a Caparrós, a Cristóbal Soria... puta madre, vamos a joderle", pidiéndoles que ganasen para que el Sevilla no clasificase para la antigua UEFA. "Vamos a joderles la UEFA", decía el mexicano.

Osasuna salió a comerse el mundo, Webó, exdelantero rojillo, casi se come hasta el dedo de Javi Navarro, y se vivió una de las noches más tensas en la historia reciente del Sánchez-Pizjuán. Por suerte para el Sevilla, Aguirre no consiguió su objetivo.

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Un solitario tanto de Julio Baptista le dio la victoria al Sevilla de Caparrós, que pudo celebrar su pase a la UEFA tras ascender desde Segunda División y demostrar que, para "joder" a los de Nervión hacía falta mucho más que intensidad.