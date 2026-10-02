Redacción ElDesmarque Madrid, 02 OCT 2026 - 09:51h.

El artista sevillano Kato tardó alrededor de tres días en completar una obra que reúne el pasado sevillista del seleccionador, su fe y los títulos conquistados con España

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El paso de la Selección Española por el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó una contundente victoria ante Croacia por 4-1 y una sorpresa para Luis de la Fuente. El Sevilla FC quiso tener un detalle con el seleccionador y le regaló un cuadro-grafiti personalizado, una obra que repasa distintas etapas de su vida y reúne algunos de los símbolos más importantes de su trayectoria, tanto en el club hispalense como al frente de España. Detrás del trabajo está Fabián Bravo Guerrero, conocido artísticamente como 'Kato', un artista que colabora habitualmente con el Sevilla en la elaboración de obras destinadas a homenajear a personas vinculadas con la entidad.

Una cuadro-grafiti con su pasado en el Sevilla FC y los títulos con España

El cuadro combina dos imágenes de Luis de la Fuente: una de su etapa actual como seleccionador y otra de cuando vestía la camiseta del Sevilla. En la composición también aparecen el escudo del Sevilla y el de la Selección Española, además de los trofeos que ha conquistado al frente del combinado nacional: la Nations League, la Eurocopa y el Mundial. La obra incorpora asimismo un Cristo situado en el fondo, en alusión a la devoción religiosa del técnico.

'Kato' explicó a ElDesmarque que el club le transmitió una idea inicial y que, a partir de ahí, desarrolló el diseño. En este caso, fue especialmente rápido. “Ha sido bastante rápido el tema del compromiso, del diseño y pintarlo. Han sido unos tres días más o menos”, relató sobre la elaboración de la pieza. El artista también aclaró que había detalles imprescindibles. “Hombre, por favor, las dos estrellas, que no falten”.

De la sorpresa a la emoción de Luis de la Fuente

La reacción del seleccionador fue una de las mayores satisfacciones para el autor. 'Kato' recibió imágenes y vídeos de De la Fuente junto al cuadro, después de que el Sevilla se lo entregara por sorpresa. “Le ha encantado, me mandaron fotos de él con el cuadro en plan sorpresa. Me ha enseñado también algún vídeo y contento y emocionado”, contó.

La buena acogida llegó hasta el punto de que, según explicó el propio artista, el seleccionador ha pedido su número de teléfono para felicitarlo. 'Kato' bromeó incluso con la posibilidad de que la obra acabe ocupando un lugar importante en su domicilio. “No sé, a lo mejor pone el salón de su casa”.

El vínculo entre De la Fuente y Sevilla va más allá de aquel regalo. Aunque nació en Haro, La Rioja, su pasado como futbolista sevillista ha dejado huella en la ciudad. “Tiene una esencia muy de Sevilla. Muy sevillano, como yo digo, por mucho que sea La Rioja, lo siento, pero nos lo traemos para Sevilla”, dijo el artista, que más tarde se animaría con una invitación informal al técnico. “Oye, a ver si nos tomamos una cerveza. Yo hablaré de murales y tú de fútbol”, concluyó.