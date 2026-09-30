María Trigo 30 SEP 2026 - 08:07h.

El presidente de la RFEF se rinde a lo que aporta Andalucía y Sevilla a España

Louzán desvela su charla con Infantino por la final del Mundial 2030: "Faltaría saber cuál de los dos estadios"

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El estadio de La Cartuja de Sevilla es, desde hace año, la sede de la final de la Copa del Rey. Este martes, el Sánchez-Pizjuán se llenó para ver por primera vez a la Selección Española tras ganar la Copa del Mundo, el propio trofeo empezó su gira nacional en Málaga... queda claro que Andalucía es muy importante para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y así lo quiso recalcar Rafael Louzán en su visita a la oficina de ElDesmarque.

"Dónde mejor para empezar la gira por toda España de la Copa del Mundo que Andalucía. Empezamos en Málaga, estamos en Sevilla", resaltó el presidente, que mostró su orgullo por la gran acogida que tuvo en Málaga la presencia del trofeo y las largas colas que hay estos días en Sevilla para que todo el aficionado que lo desee se pueda hacer una foto con él.

Sevilla, una ciudad a la medida de la Selección

Y es que además de la cantidad de partidos que el combinado nacional había jugado en los últimos tiempos en La Cartuja, este martes repitó ciudad, pero cambió de escenario. El estadio Ramón Sánchez - Pizjuán, lugar de gran recuerdo para Luis de la Fuente en su trayectoria deportiva, fue el lugar elegido por la Federación para que los jugadores presuman de las dos estrellas.

"Vamos a estar en Sevilla jugando nuestro primer partido después de ser campeones del mundo porque la Selección y la Federación también tienen un gran recuerdo de Sevilla por lo que nos ha aportado porque no siempre son los resultados maravillosos como están siendo ahora. Han sido momentos fáciles y momentos no tan fáciles, pero la afición de Andalucía y, en particular de Sevilla, siempre ha tenido un comportamiento de cariño y de aprecio a la Selección extraordinario. Por eso, hemos querido que nuestro primer partido en España se juegue en Sevilla y creo que además acertadamente y, por eso, estamos aquí", comentó Rafael Lozuán tal y como se puede ver en el vídeo superior.