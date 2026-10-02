Vaclik cuenta todo lo que vivió antes de golear al Madrid tras una noche de hospital junto a su hija

Pepe Jiménez Sevilla, 02 OCT 2026 - 11:34h.

El meta asegura que vivió sus mejores años en el Sevilla

Vaclik desvela que el Barcelona consideró su fichaje como relevo de Ter Stegen: "Al final, eligieron a Szczesny"

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Los que aún recuerden a Tomas Vaclik le recordarán como un meta que llegó a Sevilla sin demasiado nombre, con un perfil bajo y con ciertos problemas de rodilla, pero que igualmente se marchó aplaudido por todo el Sánchez-Pizjuán y con historias tan especiales como la que vivió ante el Real Madrid. Tras toda una noche de hospital junto a su hija, el checo se puso los guantes y alzó a su equipo para golear a los blancos.

Fue a finales del mes de septiembre, el Real Madrid arrancaba bajo las órdenes de Julen Lopetegui y el Sevilla, por su parte, con Pablo Machín. Tomas Vaclik era uno de los indiscutibles y en la noche previa a la cita tuvo que ir al hospital por una operación de urgencia para su hija.

El checo pasó la noche entera junto a su pequeña y su mujer, parecía descartado para el encuentro, pero como él mismo explica en su última entrevista en el Diario AS, "los médicos me tranquilizaron y mi mujer me animó para ir al estadio".

Pablo Machín le consultó por su estado y él aceptó jugar tras un momento de mucha angustia. "Llegué llorando, me encerré en el baño durante un rato, limpié mi mente y salí al campo. El ambiente era increíble, pero no noté la presión. Fue un partido memorable tras un susto enorme. Al acabar fui a ver a mi mujer y a mi hija, les di un beso, me tomé una cerveza y me acosté con una sensación de gran felicidad", recuerda.

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El guardameta aún recuerda con especial cariño al Sevilla, lo señala como el mejor momento de su carrera y aunque su final no fue el esperado, siempre guardará un pedazo de su corazón para el Sánchez-Pizjuán. "Llegó al equipo Bono, que era un porterazo, y se preparó muy bien para cuando llegara la ocasión. Eso surgió cuando yo me lesioné y él lo aprovechó de verdad para convertirse en el portero titular".