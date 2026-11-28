Marc Márquez acepta la sanción y lanza un último dardo a MotoGP: "No es lo más adecuado"
Marc Márquez ha protagonizado una surrealista imagen en la salida de la 'sprint'
Fernando Alonso se rinde ante Marc Márquez y agradece su esfuerzo en MotoGP: "Qué suerte haberte visto correr"
Marc Márquez ha vivido una última carrera al 'sprint' de la temporada bastante más accidentada de lo esperado. El piloto de Ducati ha tenido que cumplir una Doble Long Lap después de abandonar la parrilla de salida durante la salida y por culpa de un fallo del semáforo, una sanción que ha condicionado por completo sus opciones en la última 'sprint' del año. Pese a ello, el ilerdense no ha querido buscar excusas ni cuestionar una penalización que considera correcta según el reglamento, aunque sí ha aprovechado para poner sobre la mesa algunas cuestiones relacionadas con la seguridad y la gestión de lo sucedido.
El ya diez veces campeón del mundo ha reconocido que la decisión de los comisarios se ajusta a la normativa. "Reglamento en mano, la sanción está aplicada correctamente porque si hay un start delayed y tú abandonas la parrilla de salida, el reglamento dice doble long lap. Por eso no nos podemos quejar", ha explicado en DAZN. Sin embargo, Marc sí ha dejado claro que la situación que provocó el retraso de la salida merecía otra respuesta. "Un start delayed por una causa de reorganización, con el semáforo durante diez segundos con el gas a tope, no es lo más adecuado. Son motos de competición", ha señalado, lanzando un último dardo a la organización de MotoGP. De hecho, considera que habría sido más seguro que todas las motos regresaran al garaje para ser revisadas antes de volver a pista. Una preocupación que, según ha desvelado, también compartían algunos equipos, entre ellos Ducati, ante la posibilidad de que el problema pudiera afectar a otras motos.
Una vez cumplida la penalización, Márquez decidió no asumir más riesgos y terminar la carrera. "Nos hemos divertido esas cinco primeras vueltas con el grupo de delante. Y luego, una vez cumplida la Doble Long Lap, he dicho: 'No vamos a liar nada. Vamos a acabar la carrera y mañana será otra'", ha relatado. Con el campeonato ya decidido, el piloto puede afrontar la última carrera del domingo sin la presión de los puntos, aunque hay algo que puede complicarle mucho más las cosas que cualquier rival: las emociones.
Una despedida difícil de gestionar
Márquez reconoce que la jornada de mañana será especialmente complicada. "Será un día muy emotivo, difícil de controlar las emociones", ha admitido. El de Ducati quiere pelear por el podio, pero no sabe cómo responderá su cabeza cuando llegue el momento de competir. "A nivel de ritmo podríamos, pero a nivel de emociones y estado anímico no lo sé". Su prioridad será empezar con normalidad y cruzar la meta en una despedida que promete ser inolvidable.