Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 20:56h.

Álex Márquez se suma a las despedidas a su hermano en redes sociales

Así se fraguó la retirada de Marc Márquez: con 'ayuda' de ChatGPT y el papel que jugó su hermano Álex

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El anuncio de la retirada de Marc Márquez ha despertado un gran número de mensajes en redes sociales por parte de todo tipo de personalidades de la talla de Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Fernando Alonso, Pau Gasol, Carlos Alcaraz... también de los familiares del piloto como su pareja, Gemma Pinto, su madre o, cómo no, su hermano Álex Márquez que además fue, a su pesar, el encargado de guardar un secreto histórico en MotoGP.

El pequeño de los hermanos de Cervera también se ha querido sumar a las despedidas en redes sociales tras haberlo hecho en persona como uno de los implicados en el bombazo del 10 veces campeón del mundo: "Un día feliz que siempre recordaré con una sonrisa en la cara. Saber cuando parar, hacerlo a tu manera siguiendo tu instinto y verte tan en paz contigo mismo demuestra la persona que eres. Te admiro mucho. Pd: no te vuelvo a guardar un secreto que lo he pasado mal. Te quiero", escribió junto a una foto de ambos de pequeños y otra de un abrazo reciente en el paddock.

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Álex Márquez colaboró en el anuncio de la retirada de Marc

Antes, Marc Márquez ya había confirmado el papel de su hermano como el encargado de haber guardado este secreto provocando un impacto mayor con su anuncio: "La única persona que lo sabía era mi hermano Alex, porque decidí anunciarlo hoy, ya que era la única manera de luchar por el campeonato, porque anunciarlo antes era quitarme energía y como siempre estoy muy cerca de mi hermano y siempre nos hemos apoyado era lógico que él lo supiese".

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Marc anunció este viernes su retirada con una serie de carteles a lo 'Love Actually' mientras las cámaras de la retransmisión le enfocaban en su box en una decisión que pilló por sorpresa a todos. No así a su hermano Álex aunque este no pudo evitar las lágrimas cuando le enfocaron en su propia sede entre los ojos abiertos del resto de pilotos.