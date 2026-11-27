Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 12:12h.

Rivales, compañeros y aficionados han reaccionado así a la noticia del día en MotoGP

Marc Márquez se marca un suculento objetivo en Valencia para terminar el 2026 por todo lo alto

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El mundo de MotoGP todavía está intentando asimilar el auténtico terremoto que ha provocado Marc Márquez. El piloto de Cervera ha anunciado por sorpresa su retirada de la competición y ha confirmado que el Gran Premio de Valencia será el último de su trayectoria profesional. Una decisión absolutamente inesperada, especialmente después de conquistar hace apenas unos días en Portimao su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina. Nadie en el paddock parecía preparado para semejante noticia. El anuncio, realizado mediante unos carteles en el box de Ducati justo antes del comienzo de la FP1, convirtió una mañana más de entrenamientos en uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan en el campeonato.

Una de las imágenes más impactantes llegó desde el garaje de Gresini. Álex Márquez, hermano del campeón, contemplaba desde su propio box lo que estaba sucediendo y no pudo contener las lágrimas. Tampoco fue capaz de esconder su emoción Julià Márquez, padre de ambos, que vivió con una mezcla de orgullo y tristeza el anuncio de su hijo. Gemma Pinto, pareja del piloto, también estuvo presente en un momento especialmente delicado. Dentro del garaje de Ducati, los ingenieros y trabajadores que han acompañado a Marc durante esta última etapa se acercaron para arroparle. Abrazos, aplausos y rostros visiblemente emocionados acompañaron una despedida que nadie esperaba vivir este viernes.

Marc Márquez deja huérfanos a mucha gente

La incredulidad también se trasladó al resto del paddock. Jorge Martín, uno de los grandes rivales de Márquez durante esta temporada y que peleó con él por el campeonato hasta Portimao, fue captado por las cámaras con la boca completamente abierta, incapaz de creerse lo que acababa de ver. La sorpresa también se reflejó en los rostros de Alberto Puig y Santi Hernández, dos figuras fundamentales en la etapa de Marc en Honda y que conocen perfectamente todo lo que ha tenido que atravesar para volver a lo más alto. Incluso Gigi Dall'Igna, máximo responsable de Ducati, se dejó llevar por la emoción. Las cámaras de MotoGP fueron recogiendo cada gesto, cada abrazo y cada mirada de un viernes que ya había pasado a la historia antes de que comenzasen las motos a rodar. También Carmelo Ezpeleta y su hijo Carlos, responsables de Dorna, quisieron estar cerca del protagonista. Ambos esperaron a Márquez tras la FP1 en Valencia para acompañarle en un momento que trasciende cualquier resultado deportivo.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes de aficionados de todo el mundo que no daban crédito a la noticia. Miles de seguidores pasaron de celebrar su décimo campeonato, conseguido apenas unos días antes en Portugal, a intentar entender por qué el piloto de Cervera había decidido colgar el casco precisamente ahora. La sorpresa era mayúscula y las lágrimas, prácticamente inevitables. Marc se marcha como campeón, después de una de las remontadas más extraordinarias que ha vivido este deporte. Y Valencia, que iba a ser una fiesta por su nueva corona, se ha convertido de repente en el escenario de una despedida histórica.