Alberto Cercós García 25 NOV 2026 - 10:56h.

Fernando Alonso desvela un importante miedo tras ser padre

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Fernando Alonso está viviendo una de las etapas más especiales de su vida lejos de los circuitos. El piloto asturiano se estrenó como padre el pasado 25 de marzo, con el nacimiento de Leonard, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez. Una nueva faceta que ha cambiado su manera de entender muchas cosas y que también le ha permitido encontrar un refugio en una temporada especialmente complicada para Aston Martin. Sin embargo, la paternidad también le ha descubierto una preocupación que antes no terminaba de comprender: el tiempo que pasa lejos de casa por sus compromisos profesionales. El bicampeón del mundo ha reconocido que ahora mira de otra manera los sacrificios que exige la Fórmula 1 y que, en ocasiones, le cuesta evitar pensar en todo lo que puede estar perdiéndose mientras viaja de un circuito a otro.

El cambio de mentalidad de Fernando Alonso

En una entrevista con la escudería británica, Alonso ha profundizado en esa sensación y ha confesado que hay noches en las que le asalta una pregunta difícil de apartar de la cabeza. "Muchas noches este año me he preguntado si me estoy perdiendo momentos importantes", ha explicado el español. Una reflexión que no se limita únicamente a su propia experiencia, sino que también le ha llevado a comprender mejor la situación de las personas que trabajan a su alrededor. Antes de convertirse en padre, el asturiano admite que probablemente no entendía del todo lo complicado que resulta pasar tanto tiempo lejos de los hijos. Ahora, después de experimentar esa realidad en primera persona, su perspectiva ha cambiado considerablemente.

La paternidad ha cambiado cómo observa a los trabajadores de Aston Martin. Alonso ha puesto como ejemplo a su mecánico, que ya tiene un hijo y espera otro. Comprende mejor lo que supone viajar antes que él y regresar más tarde. "Antes de ser padre, probablemente no entendía lo difícil que era estar lejos de los hijos", ha reconocido.

Leonard también ha sido un refugio en un curso deportivo complicado. Alonso ya explicó que tener a su familia en casa le permite desconectar de las frustraciones de los domingos, especialmente con un Aston Martin lejos de las expectativas. Está "increíblemente feliz" con esta etapa, aunque compaginarla con el calendario tiene un coste. El asturiano sigue decidido a competir, pero cada viaje le plantea una duda: cuánto de la infancia de su hijo se pierde mientras cumple con sus compromisos en la Fórmula 1.