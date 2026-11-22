Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 19:28h.

Marc Márquez logra en Portimao su 10º Mundial, octavo de MotoGP

Marc Márquez se emociona al recordar su caída en Le Mans y da la clave de una temporada muy complicada: "Este año el instinto no funcionaba"

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Este domingo se ha vivido un día grande para el deporte español con la conquista del Mundial de MotoGP por parte de Marc Márquez para culminar una remontada histórica durante todo el campeonato desde la caída en Le Mans hasta el título en Portimao. Con este, el de Cervera suma ya 10 títulos y ocho en la categoría reina en una hazaña más del que es, por méritos propios, uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Así lo afirma Mati Prats en su editorial para ElDesmarque de Cuatro colocando junto a Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso a "una leyenda con mayúsculas".