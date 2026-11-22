Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 20:05h.

Max Verstappen no se muerde la lengua y responde con contundencia a George Russell

El tiempo también adelanta a Marc Márquez y Fernando Alonso: las confesiones que dejan entrever que el adiós ya no es tan lejano

Compartir







Max Verstappen se ha cobrado su particular venganza contra George Russell en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto neerlandés ha vivido un fin de semana de máxima tensión con el británico, después de protagonizar un encontronazo durante los entrenamientos libres del viernes y un cruce de declaraciones muy intenso. Una disputa que fue creciendo con el paso de las horas y que terminó con un desenlace difícil de imaginar para el de Mercedes. Mientras Verstappen cruzaba la línea de meta para conseguir una nueva victoria, Russell acababa contra las protecciones cuando peleaba por las primeras posiciones, cayendo hasta la novena plaza. Una situación que el tetracampeón no dejó pasar.

La contundente respuesta de Max Verstappen

El enfrentamiento venía de lejos. Después del incidente en la tercera sesión de entrenamientos libres, Russell cargó duramente contra Verstappen y le acusó de comportarse como si estuviera por encima del resto de pilotos. El británico incluso aseguró que alguien tenía que ponerle freno. Unas palabras que no sentaron especialmente bien al de Red Bull, que decidió responder después de la carrera. "La cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no tiene importancia, porque está a un nivel tan inferior al mío que no tiene ningún sentido intentar responderle; así que no me molesta en absoluto", explicó.

Pero Verstappen no se quedó ahí. El momento más llamativo llegó cuando le preguntaron por el accidente de Russell y por lo que había sentido al verlo perder el control de su Mercedes. "Hoy, el karma es una hija de puta", soltó el neerlandés, sin esconder su satisfacción. De hecho, la realización captó también su reacción por la radio del equipo cuando vio lo sucedido: "Jajaja, ¡bien hecho! Dios mío". Una carcajada que dejó bastante clara su opinión sobre el desenlace de su rival.

El piloto de Red Bull reconoció que había disfrutado especialmente de aquel instante durante la carrera. "Fue fantástico mirar por el retrovisor y ver lo que estaba pasando; pensé: '¡Genial! Mi día no ha hecho más que mejorar'. Y, por supuesto, al cruzar la meta en primera posición, el día fue redondo", añadió. Verstappen consiguió así una victoria muy importante en Las Vegas, mientras Russell se marchaba con un noveno puesto y una nueva polémica con uno de sus grandes rivales. La guerra entre ambos está lejos de terminar.