Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 18:48h.

En Cervera se han juntado para vivir juntos la carrera de Portimao y celebrar el nuevo título de Marc Márquez

Marc Márquez se emociona al recordar su caída en Le Mans y da la clave de una temporada muy complicada

Compartir







Cervera ha vuelto a demostrar que siente a Marc Márquez como siempre. Las calles de su localidad natal se han llenado de emoción para celebrar un nuevo título mundial del piloto de Ducati, una fiesta (que se alargará durante varios días) en la que los aficionados han reconocido haber pasado muchos nervios durante la carrera: "Se me ha hecho muy larga". Una tensión que ha dado paso a una alegría desbordante, con una celebración que, como ellos mismos reconocen, "aquí se celebra a lo grande". La remontada del ilerdense también ha estado muy presente: "Ha sido histórica", celebran, especialmente por haber conseguido superar a Valentino Rossi y seguir agrandando su leyenda.