Alberto Cercós García 21 NOV 2026 - 17:37h.

La tensión entre Max Verstappen y George Russell se ha vivido intensamente en Las Vegas

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La tensión entre George Russell y Max Verstappen ha estallado de nuevo en Las Vegas. Lo que comenzó como un sábado cargado de pequeños encontronazos terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo entre dos de los pilotos más competitivos de la parrilla. La clasificación terminó de encender la mecha, con un incidente entre ambos que dejó al británico visiblemente enfadado. No era la primera vez que el neerlandés protagonizaba una acción polémica durante el fin de semana, pero esta vez Russell decidió no quedarse callado y lanzó un mensaje muy contundente contra el cuatro veces campeón del mundo.

El encontronazo en la FP3, con peineta incluida de Max

El episodio más llamativo llegó durante los Libres 3, cuando Verstappen y Russell se encontraron en pista. El de Red Bull realizó una maniobra que molestó profundamente al británico y terminó dedicándole una peineta. La tensión no se quedó ahí. Durante la clasificación volvieron a cruzarse y protagonizaron otro momento comprometido, con Max entorpeciendo la preparación de la vuelta de George y ambos llegando a tocarse.

Verstappen protestó por radio, mientras que Russell no daba crédito a lo sucedido. "No voy a aceptar que alguien me fastidie así y después vaya por ahí como si fuera más grande y mejor que los demás", explicó el piloto de Mercedes.

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George Russell estalló y cargó contra el de Red Bull

El enfado de Russell fue todavía más allá cuando decidió señalar directamente la actitud del neerlandés. "Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo", añadió dejando claro que considera que Verstappen se ha acostumbrado a actuar sin consecuencias. Max, por su parte, restó importancia al enfrentamiento y evitó alimentar demasiado la polémica. Sin embargo, los dos pilotos volvieron a dejar patente que su relación atraviesa un momento especialmente complicado.

Y es que Russell no ha sido el único que ha tenido problemas con Verstappen en Las Vegas. Lando Norris también protagonizó un encontronazo con el neerlandés durante los Libres 3, llegando a celebrar por radio un "karma instantáneo" después de una acción del de Red Bull. Franco Colapinto también se vio envuelto en una maniobra extraña, con Max investigado por obstaculizar al argentino. Un fin de semana repleto de gestos, maniobras y reproches que ha terminado con Russell señalando públicamente a uno de sus grandes rivales.