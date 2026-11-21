Alberto Cercós García 21 NOV 2026 - 16:53h.

Marc Márquez habla de su error en la 'sprint' de Portimao y ya sabe qué necesita para cerrar el título el domingo

El tiempo también adelanta a Marc Márquez y Fernando Alonso: las confesiones que dejan entrever que el adiós ya no es tan lejano

Compartir







Para los aficionados habrá sido como un jarro de agua fría; para Marc Márquez, una oportunidad más de tirar de épica para cerrar un 2026 de la mejor manera posible. Y es que mientras todo el mundo estaba preparándose para celebrar con el piloto de Cervera su décimo título mundialista, la aparición de varias gotas de lluvia en el trazado de Portimao truncó por completo todos los planes de celebración. Márquez se fue al suelo a falta de dos vueltas para revalidar su título en MotoGP y deberá esperar un poco más para superar a Valentino Rossi. Pero eso no es lo que realmente le preocupa al español. Márquez, en DAZN, asume su error en la 'sprint' y reconoce estar aliviado por no haber sufrido ningún problema físico. A fin de cuentas, con que mañana domingo Marc termine entre los nueve primeros, el trabajo estará hecho.

Una de las primeras cosas que ha reconocido Márquez es que su error no le ha provocado una pérdida de confianza ni nada por el estilo. "No le quiero dar más vueltas. Sé por qué ha sido la caída. He entrado demasiado confiado y hay este spray aquí que no es ni lluvia, pero esperaba que el asfalto estuviera menos mojado y bueno, nos ha tocado a nosotros", cuenta.

El plan de Marc era claro: tras clasificar segundo, el catalán explicaba que su objetivo en la 'sprint' era desactivas las opciones de Marco Bezzecchi respecto al título. "El plan no ha funcionado porque hoy tocaba desactivar a Bezzecchi y no lo hemos desactivado. Mañana seguramente gane otra vez Bezzecchi, así que la prioridad es acabar la carrera. Martín está sufriendo un poco más, pero sabemos que es capaz de todo en carrera", reconoce.

Marc Márquez tirará de épica para cerrar el título

Ahora Márquez solo piensa en pasar página, asumir el error y focalizarse en la carrera de mañana. Tras tener dos bolas de partido, el de Cervera buscará tirar de épica en un circuito que no le gusta demasiado para no llevar la lucha al Gran Premio de Valencia.

"Nos gusta la épica, pero no, ha sido un error. Lo bueno, lo positivo, es que estamos bien físicamente, que siempre en una caída hay cierto riesgo. A partir de ahí, evidentemente he cometido un error. Ha empezado esa lluvia que a veces tanto nos ha ayudado y esta vez nos ha tocado resbalar. Lo importante es que estaba haciendo una buena carrera, estaba concentrado. Pero bueno, esa vuelta y media, esos dos minutos y poco... Mañana tendremos otra oportunidad y lo bueno es que Martín solo ha podido ser quinto. Lo malo es que Bezzecchi ha ganado y aún sigue vivo para el campeonato", zanja.