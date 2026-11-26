Redacción ElDesmarque 26 NOV 2026 - 13:45h.

La Real Federación Española de Fútbol e IFEMA han firmado un convenio de colaboración

La Selección Española presenta 'Érase una vez en América. La historia de nuestra segunda estrella', el nuevo cómic que cuenta la aventura del Mundial 2026

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El fútbol español y la Fórmula 1 unen sus caminos. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e IFEMA Madrid han anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con el objetivo de potenciar la imagen de España como sede de grandes acontecimientos deportivos internacionales.

Una de las iniciativas de esta alianza será un particular homenaje a la Selección Española de fútbol. La curva número dos de Madring, el circuito madrileño que se estrenó esta temporada, pasará a denominarse "Dos Estrellas", en reconocimiento a los Mundiales conquistados por el combinado nacional en 2010 y 2026.

Los pilotos de la parrilla se encontrarán con un guiño a los éxitos de La Roja durante el próximo Gran Premio de España, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre de 2027. Este cambio se suma a las novedades previstas en el trazado madrileño de cara a 2027, entre las que destacan varias modificaciones destinadas a facilitar los adelantamientos y aumentar el espectáculo en pista.

La RFEF e IFEMA estrechan su relación

El convenio, ratificado esta semana por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, va más allá de este homenaje. Louzán ha calificado de "estratégico" este acuerdo que permitirá desarrollar nuevas iniciativas conjuntas.

Entre las propuestas destacan la participación de ambas entidades en FITUR 2027, así como la promoción de la cita automovilística en los encuentros de las selecciones nacionales y en las actividades relacionadas con el próximo campeonato del mundo que se jugará en cuatro años.

Con este acuerdo, dos de las disciplinas deportivas con mayor repercusión internacional trabajarán de la mano para impulsar la imagen de España, que tiene en el horizonte dos grandes citas: la consolidación de Madrid en la Fórmula 1 y la celebración del Mundial de fútbol de 2030.