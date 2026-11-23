Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 14:35h.

La Real Federación Española de Fútbol presenta esta historia sobre la conquista de la segunda estrella

España ya tiene rival para los cuartos de final de la Nations League

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MadridLa Real Federación Española de Fútbol ha lanzado el nuevo cómic que resume la conquista de la segunda estrella en el mundial de 2026 por parte del equipo dirigido por Luis de la Fuente. La consecución del título que unió a todo un país este verano, ha sido trasladada al papel bajo el título Érase una vez en América. La historia de nuestra segunda estrella, un trabajo de la RFEF en colaboración con Gersh. La presentación de la obra ha tenido lugar este lunes 23 de noviembre en Madrid, y ha contado con la participación del seleccionador, así como de los guionistas e ilustradores de este cómic conmemorativo.

Lo que diferencia a esta historia

El camino de la Selección Española en Estados Unidos estuvo lleno de anécdotas, ilusión y esfuerzo, que ahora se ven reflejados en este relato. Esta obra no sólo permite conocer como este grupo lleno de talento vivió los partidos, sino que también acerca a los lectores al vestuario. Permite conocer las emociones compartidas, las situaciones más difíciles y los momentos más destacados. Sin duda, invita a descubrir todas las claves que hicieron posible el gran resultado final, incluso aquellas que transcienden lo deportivo.

A la venta muy pronto

La unión del conjunto español, que fue una de las claves en la consecución de uno de los grandes hitos del deporte español, se ve reflejada en este cómic que llegará a los puntos de venta el viernes 27 de noviembre. Esta nueva forma de rememorar la conquista del título está concebida para lectores de todas las edades, y tendrá un precio de venta de 21,95 euros. Este cómic deportivo es una nueva forma de revivir una de las grandes alegrías futbolísticas de la última década en España, apelando el lado emocional y desvelando todos los detalles de esta historia única.