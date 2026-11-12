Juan Pérez 12 NOV 2026 - 15:21h.

Una opinión que va más allá de los premios

Santi Denia quiere romper la espectacular racha de España: "Lo siento"

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La baja de Lamine Yamal en el partido de España contra la República Checa abre un debate según Manu Carreño sobre todo lo que rodea al astro del FC Barcelona cada vez que viste la roja. Su ausencia en el primer once de los dos retos de la selección en la Nation's League es una situación nunca vista según el presentador: "Aunque parece que solo se habla del que no está en Praga ¿Hay caso Lamine? Sí, es cierto, porque hay debate porque es algo que no ha ocurrido nunca ¿Hay trato de favor? Es cierto que hay debate porque no estará en el primero y seguramente sí, ojalá, en el segundo". Y todo lo enmascara Carreño en algo más hacia el seleccionador: "también se le mira con lupa, se le está esperando, a pesar de haber ganado la Eurocopa, el Mundial y ser elegido como el mejor entrenador del mundo...hay gente que le tiene ganas, y eso también es cierto", finaliza.