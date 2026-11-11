Alberto Cercós García 11 NOV 2026 - 12:55h.

Santi Denia se reencuentra con España, ahora dirigiendo a la selección de la República Checa

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La República Checa recibe a España con una misión: frenar a una selección que encadena 43 partidos oficiales sin perder. La Roja llega lanzada, con pleno de victorias en la Nations League. Pero Santi Denia quiere cambiar el guion. El técnico conoce bien a los internacionales que tendrá enfrente por su pasado en las categorías inferiores. El reencuentro será especial, pero también una oportunidad: los checos necesitan puntos para pelear por la tercera plaza y seguir en la élite.

Romper la racha de victorias de España. "Es la segunda vez, nunca me había pasado. Es la segunda vez, pero es verdad que, bueno, los conoces a todos, te da alegría verles en el campo, te da alegría verles antes del partido, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo, quieres que tu equipo esté bien, de qué pasa, qué situaciones y bueno, está claro que aún no se llama rival, pero sí que, que nunca me había pasado, te pasa y hemos focalizado y focalizamos mucho la energía en nuestra mejora y en qué pasa en el partido. Después de que jueguen contra nosotros desearles que sigan ganando, pero arrancar los penalti. Lo siento".

Para la República Checa es un partido muy importante. "Para mí y para la federación es importante conseguir los puntos, poder tener la opción de poder ser terceros en el grupo, que nos cambia todo. Nos cambia poder luchar por esa tercera posición y seguir en el Grupo Élite el año que viene, tener más prestigio, poder jugar contra otras grandes selecciones, más de todo. Y luego, pues ir tercero también entras, como te decía, en el bombo uno del campeonato europeo, para que te cambia todo. Entonces, ese es el objetivo, conseguir los puntos. Focalizamos mucho en la idea de juego, en lo que tenemos que hacer mañana y en elegir al mejor once y que estén todos preparados para poder ayudar al equipo".