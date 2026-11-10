Luka Sucic, el último en caer

Ander Barrenetxea apunta a baja de larga duración: los posibles plazos de la lesión

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Un virus parece haber afectado al vestuario de la Real Sociedad. Y es que en poco más de 24 horas, dos jugadores han sufrido una sintomatología similar y se han caído de manera obligada de las convocatorias de sus respectivas selecciones durante este parón, al menos de manera inicial. Mikel Oyarzabal cayó el domingo, mientras que Luka Sucic ha confirmado su ausencia este martes. Además, Carlos Soler también sufrió coronavirus en las horas previas al partido ante el Olympique de Lyon.

"Luka Sucic no viajará con su selección y permanecerá en Donostia debido a una amigdalitis", ha anunciado la Real a través de sus canales. Así pues, el centrocampista se perderá los partidos de Croacia ante Inglaterra y Chequia, pues el combinado balcánico está encuadrado en el mismo grupo que España en esta fase de grupos de la Nations League.

Una España que tampoco podrá contar este jueves con Oyarzabal, que no pudo jugar por unas anginas ante el Rayo Vallecano y tampoco se ha incorporado de momento al equipo de Luis de la Fuente. El delantero no jugará ante Chequia el jueves y está por ver si lo hace frente a Inglaterra el próximo domingo en el duelo decisivo por el primer puesto.

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Además, Carlos Soler también se cayó de la convocatoria del duelo ante el Olympique de Lyon el pasado jueves por coronavirus, tal y como confirmó el propio Pellegrino Matarazzo en la rueda de prensa posterior, aunque el centrocampista se recuperó a tiempo para jugar ante el Rayo y disputó los 90 minutos.

Las bajas de la Real Sociedad

En cualquier caso, ninguno de estos contratiempos afectarán a Matarazzo de cara al regreso de la competición, previsto para el domingo 22 de noviembre en Santander, ante el Racing. Quien no estará con total seguridad en ese duelo es Ander Barrenetxea, que podría estar hasta dos meses de baja debido a una lesión muscular. Tampoco lo hará Álvaro Odriozola, quien aún se recupera de su grave lesión de rodilla.

En cuanto a Mamadou Sarr, todo dependerá de cómo evolucione durante los próximos días tras sufrir una lesión en el sóleo el pasado jueves ante el Lyon.