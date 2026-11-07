Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 17:50h.

Matarazzo quiere una victoria ante el Rayo justo antes del parón

Los recuerdos de Beñat San José con la Real y su sorpresa por Oyarzabal y el Balón de Oro: "Es algo increíble"

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Antes del parón de selecciones, la Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano en la jornada 12 de LALIGA EA Sports con la intención de pasar página tras la derrota en el derbi de San Mamés y el empate europeo frente al Olympique de Lyon. Pellegrino Matarazzo ha confirmado que Mikel Oyarzabal es duda para el choque por unas anginas y ha lamentado la lesión de Mamadou Sarr en el mejor momento del central.

Pellegrino Matarazzo, antes del Real Sociedad-Rayo

Cómo está el equipo tras el Lyon: "Sí, tenemos un buen estado de ánimo, que siempre es muy importante. Sabemos cómo reflexionar sobre el último partido y estamos preparados para afrontar el siguiente encuentro, mañana contra el Rayo. Por eso, siempre es muy importante que la energía en el equipo sea positiva. Por supuesto, jugamos hace un par de días y siempre hay jugadores que están un poco más cansados que otros, pero, en general, creo que estaremos preparados, que todos estarán listos para el partido de mañana. También podría ser una buena oportunidad para rotar a uno o dos jugadores, introducir piernas frescas y aportar nuevas energías. Creo que este podría ser un buen momento. Todavía no he tomado ninguna decisión definitiva pero mañana podría ser ese día".

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Cuánto fastidia la lesión de Sarr por su gran momento: "No tengo tiempo ni energía para enfadarme y pensar en lo pasado. Por supuesto, sabemos lo importante que ha sido Mamadou para nosotros en los últimos partidos y la calidad que tiene. Lo ha hecho muy bien con nosotros. Al mismo tiempo, sabemos que tenemos centrales que están preparados para jugar mañana. Estamos mirando hacia el siguiente partido y, en cuanto Mamadou vuelva a estar en condiciones, se integrará muy rápidamente en este equipo y volverá a convertirse en una pieza muy importante".

Importancia de ganar antes del parón para seguir la buena línea: "Sí, es muy importante. Es muy importante terminar esta fase con mucha fuerza. Hemos hablado de lo importante que es esta fase para seguir creciendo como equipo. Lo hemos hecho muy bien pero el partido de mañana también es muy importante para terminar con fuerza y marcharnos al parón con esa sensación de que hemos hecho las cosas muy bien".

Convocatoria a la espera de descartes: "No, en realidad este es el primer partido en el que Luken está lo suficientemente recuperado como para jugar. Está en el banquillo o en la convocatoria porque es una opción para nosotros. Mikel no estuvo hoy sobre el césped. Está enfermo, tiene anginas, así que veremos cómo se encuentra mañana. Y esa es la razón por la que tenemos a Carrera con nosotros en la convocatoria para mañana, ya veremos si Mikel está en condiciones o no".

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Partido bonito ante el Rayo con un entrenador de la casa como Beñat San José: "Sí, es un partido muy interesante mañana contra un equipo ofensivo, que afrontará el encuentro con presión alta y transitando muy bien, con mucha velocidad y mucho dinamismo. Y sí, un entrenador que entrenó en la cantera aquí y que seguramente estará muy motivado por jugar contra nosotros mañana. Tenemos muchas ganas de disputar el partido, también porque es un encuentro importante para nosotros y queremos continuar".

El Rayo, fuerte ante los problemas: "Sí, creo que no empezaron muy fuertes esta temporada. Creo que han conseguido sacar resultados aunque con cierta irregularidad. Son capaces de ganar al Celta por 3-0 y perder contra el Elche por 0-3. Así que se puede ver cierta inconsistencia en sus resultados pero es un equipo que sabe lo que quiere. Juegan con un estilo muy similar al del Rayo del año pasado. Por tanto, han querido conservar el mismo estilo de fútbol, que también, por lo que sé, forma parte de la identidad del Rayo. Es un equipo muy trabajador, un club muy trabajador, además de tener una mentalidad ofensiva. Lo han hecho bien. Mañana será muy importante estar acertados, concentrados y ambiciosos, como lo hemos estado en los últimos partidos, para poder ganar".

Partido de Euskadi contra Venezuela: "Lamentablemente no pude estar en el partido de pelota al final. Mi madrastra me sorprendió el pasado fin de semana y vino a ver los dos partidos en casa y eché con ella las horas libres que tenía para ir a ver el partido de pelota. Ella ha podido estar allí por primera vez en Anoeta desde que soy entrenador, así que estoy muy contento por eso. Y estoy muy contento por los jugadores que han sido convocados. Estoy muy contento por Pache, por Igor, por Turri y por Aihen, porque pueden representar al País Vasco en un partido especial contra dos de nuestros propios jugadores, Jon Mikel y Yangel Herrera. Eso está muy bien. Así que sí, tengo muchas ganas de verlo y de asegurarme de que nadie se lesione".