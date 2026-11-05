Óskarsson adelantó a la Real, pero Tolisso hizo el empate tras un fallo de Jon Martín

Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados

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La Real Sociedad ha firmado un empate ante el Olympique de Lyon (1-1) que le mantiene en tierra de nadie tras la jornada 4 de la Europa League, pues sólo ha ganado un partido. El duelo ante los galos fue trabado, disputado en la medular y, en general, con pocas ocasiones. Óskarsson adelantó a los donostiarras y Tolisso firmó la igualada en el segundo tiempo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de la Real Sociedad en el duelo ante el Lyon.

Unai Marrero (5): si se queda quieto en el gol de Tolisso, quizá la saca con el pecho. No se le puede culpar de ello, pero fue prácticamente la únicas ocasión del Lyon. Luego sí que cometió un error grave en salida de balón que, por suerte, no fue a mayores, pero salvó a su equipo con una buena parada al mismo Tolisso en el 90'.

Aramburu (6): sufrió ante Nakamura en las primeras acciones, pero se fue entonando con el paso de los minutos y dejó varias acciones defensivas de valor.

Zubeldia (6): certero atrás en una tarde en la que, en general, los galos no inquietaron mucho.

Sarr (8): notable su primer tiempo, saliendo de zona cuando tocaba en la presión, cortando incluso en la medular y liderando la zaga. Sorprendió que se quedara en el banquillo tras el descanso.

Sergio Gómez (5): poquita proyección en ataque para lo que acostumbra. Salió en la foto del gol del empate, aunque el señalado fue Jon. Rozó el gol con una falta que sacó Greif.

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Barrenetxea (8): sin hacer quizá demasiado ruido, protagonizó casi todas las jugadas peligrosas de la Real. Asistió de maravilla a Óskarsson para hacer el 1-0, rozó el segundo a bote pronto en la segunda mitad, firmó una asistencia magnífica a Oyarzabal que desaprovechó el capitán y estuvo a centímetros de provocar un penalti en la esquina del área. Sustituido en el 79'.

Gorrotxategi (5): fue un partido de mucha brega y poco control en la medular. No brilló, pero tampoco desentonó.

Yangel Herrera (5): en la línea de su compañero en el doble pivote, sin alardes pero sin errores.

Guedes (4): muy discreto. Desaprovechó una buena ocasión a la media hora de encuentro y no desbordó por el costado izquierdo. Sustituido con amarilla en el 66'.

Oyarzabal (6): certero en el pase, tanto en zona de tres cuartos como en el área, pero desacertado de cara a gol. En su mejor ocasión, a la hora de encuentro, disparó demasiado centrado.

Óskarsson (7): tuvo una y la mandó a la cazuela, que es lo que debe hacer un 9. Acertado en el juego aéreo y de espaldas. Sustituido en el 79'.

Sustituciones de la Real Sociedad ante el Olympique de Lyon

Jon Martín (4): sustituyó a Sarr en el descanso y quedó señalado en el gol del empate, comiéndose el balón por arriba antes de que Tolisso fusilara a Marrero.

Ochieng (4): entró por Guedes en el 66' y apenas tocó ocho veces la pelota. Un disparo demasiado cruzado y poco más.

Luka Sucic (SC): sustituyó a Óskarsson en el 79' y no le dio tiempo a demasiado, más allá de un detalle de calidad que acabó en ocasión de Ochieng.

Pablo Marín (SC): fortaleció la medular en el tramo final, pero solo tocó cuatro veces la pelota en 15 minutos.