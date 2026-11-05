Confirmadas las nuevas fechas de los partidos aplazados de primera ronda de Copa del Rey

Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 20:29h.

La RFEF hace oficial cuándo se recuperarán los encuentros aplazados de Copa del Rey

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La primera ronda de la Copa del Rey ya tiene su calendario actualizado después de los últimos aplazamientos. La RFEF ha confirmado las nuevas fechas y horarios de los encuentros que todavía estaban pendientes de disputarse. Una situación que ha obligado a reorganizar por completo parte de la competición y que tiene dos motivos muy diferentes detrás. El primero fue el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, que provocó la suspensión de los 24 partidos previstos para el miércoles 28 de octubre como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

Posteriormente, el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, obligó a aplazar nuevamente los encuentros programados para los días 3, 4 y 5 de noviembre. Con este nuevo movimiento, la Federación ha repartido los partidos pendientes entre el 10, 12, 13 y 18 de noviembre. Una reorganización que afecta a numerosos equipos del fútbol español.

El nuevo calendario de Copa del Rey

Estos son todos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con sus nuevas fechas y horarios:

Martes 10 de noviembre

19:00: CD Pamplona - SD Eibar.

19:00: CD Anaitasuna - Deportivo Alavés.

20:00: CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén.

20:00: CF Trival Valderas - CD Leganés.

20:00: SD Amorebieta - UD Logroñés.

20:00: CD Badajoz - CD Tenerife.

21:00: Tavernes de la Valldigna - Valencia CF.

Jueves 12 de noviembre

18:30: CS Puertollano - Albacete.

19:00: CD Tarancón - Levante UD.

19:00: CDA Navalcarnero - Real Betis.

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Viernes 13 de noviembre

21:00: Salamanca CF UDS - RC Celta.

Miércoles 18 de noviembre