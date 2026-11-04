La imagen de Vinícius en los goles del AEK que le vuelve a dejar señalado

Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 22:52h.

Vinicius pasó de puntillas en el partido del Real Madrid y pudo hacer mucho más en los dos goles en contra

La decisión del Comité de Competición con los últimos minutos del Tenerife-Andorra

Compartir







Vinícius Júnior volvió a tener una noche complicada en Atenas. El brasileño, que regresaba al once del Real Madrid después de perderse los últimos encuentros de Liga por sanción, no consiguió reivindicarse ante el AEK. Más allá de su escasa aportación ofensiva, hubo dos imágenes que volvieron a poner el foco sobre su implicación defensiva. En el primer tanto de los griegos, obra de Koita en el minuto 12, el extremo madridista estaba completamente descolgado, a unos 40 metros de Cucurella, que tuvo que defender prácticamente solo ante la superioridad rival. Una fotografía que evidenció su escasa predisposición para ayudar en tareas defensivas.

Y no fue una situación aislada. En el segundo gol del AEK, que llegó en el minuto 75 por medio de Pilios, Vinícius volvió a quedar lejos de la acción mientras el conjunto griego encontraba espacios para hacer daño al Real Madrid. Una cuestión que lleva varias semanas persiguiendo al brasileño y que vuelve a dejarle señalado. Su compromiso sin balón está siendo uno de los aspectos más cuestionados de su rendimiento y, en Atenas, las imágenes de los dos goles locales volvieron a alimentar las críticas. Una noche en la que tampoco consiguió marcar diferencias en ataque y que terminó con su sustitución en el minuto 81.

PUEDE INTERESARTE La abuela que guarda la camiseta del Sevilla de Maradona y no quiere cederla a su museo

Fede Valverde y José Mourinho animan a Vinicius

Pese a ello, José Mourinho salió en defensa de su futbolista cuando fue preguntado por su actuación. El técnico portugués quiso restar importancia a las críticas y valoró positivamente su partido: "Bien, para mí ha hecho un gran partido. He preferido dar frescura a la banda con dos cambios en la izquierda, Cucurella con amarilla y Carreras fresco, Brahim juega bien por dentro. Vini para mí ha hecho un partido muy aceptable".

También Fede Valverde quiso lanzar un mensaje de confianza a su compañero. El uruguayo puso precisamente a Vinícius como ejemplo de insistencia, incluso cuando las cosas no salen: "Eso es lo importante, que aunque falle, lo siga intentando. Esa energía que aporta al equipo es un ejemplo para nosotros, es un referente. Nosotros necesitamos eso de él, que siga trabajando, que siga con esa felicidad que tiene él y que ya llegarán las cosas buenas".