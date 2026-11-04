Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 20:56h.

Joaquín Sánchez y Dani Ceballos también se rindieron a los seguidores verdiblancos

El mensaje del Betis a los que viajan a Dortmund en Champions con una foto de Sabadell: "Por esos niños"

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Un auténtico espectáculo. No había comenzado el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Betis en la Champions League cuando las gradas del Signal Iduna Park se iban llenando, poco a poco, de aficionados verdiblancos. Muchos de ellos de incógnito, pero con el corazón latiendo como nunca, y otros tantos gritando a viva voz su pasión. Manu Fajardo, impresionado al pisar el césped, no tiene dudas: "Nuestro mayor patromio".

El director deportivo atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones en la previa del encuentro y, al ser cuestionado por el seguimiento de los aficionados al Betis, dijo que "es un ambiente de noche grande, de noche de Champions". "Ese es el patrimonio más grande del Betis, su afición. Si estuvieron Llagostera, cómo no van a estar aquí. Todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo, no es nada para lo que ellos merecen. No nos sorprende, porque estamos habituados a ello", decía mirando continuamente a la grada.

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Sus palabras, que ya tenían peso por sí solas, llegaban de la mano de las pronunciadas por Joaquín Sánchez previamente, que aseguraba que este Betis "siempre juega en casa". "Este club es lo bonito que tiene, siempre jugamos en casa. Para nosotros es lo más importante, ver a esa gente feliz. Estamos viviendo un momento muy bonito, que nuestros aficionados puedan acompañarnos días tan importantes como hoy. Ellos tienen mucha responsabilidad".

Dani Ceballos, que también atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones en la previa, tampoco dejaba de mirar a la grada durante su entrevista y explicaba que "Ellos nos hacen sentir como en casa, sea en Dortmund o hace diez años en otros campos. Ellos se han mantenido siempre en lo más alto".

El mensaje de Manu Fajardo a Manuel Pellegrini en mitad de su renovación

En términos deportivos, y después de asegurar que la actual plantilla del Betis "si no es la que más, es una de las más importantes" de la historia de la entidad, Manu Fajardo quiso dar valor a Manuel Pellegrini apenas horas después de reiniciar los rumores sobre su posible renovación y, al ser cuestionado por los múltiples cambios realizados por el chileno, el encargado en materia de fichajes defendió que "nuestro entrenador es un especialista, en saber rotar, entender los momentos de los jugadores. Están saliendo las cosas bien, máxima confianza en todos los miembros de nuestro equipo".