Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 20:48h.

Las diferentes polémicas que hubo durante el derbi en San Mamés siguen muy presentes días después

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El derbi vasco sigue levantando ampollas. La victoria del Athletic Club por 2-1 ante la Real Sociedad en San Mamés, el pasado domingo, todavía colea y amenaza con convertirse en algo más que una polémica arbitral. El encuentro quedó marcado por el penalti señalado por Alejandro Hernández Hernández a Jon Mikel Aramburu sobre Nico Williams, una decisión que terminó siendo determinante para el resultado. La Real protestó desde el primer momento, convencida de que Aramburu había tocado previamente el balón. Y el tiempo, al menos en lo que respecta a esa acción, ha terminado dándole argumentos.

El lunes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció que se había producido una incidencia técnica en el sistema Connected Ball, con un desfase de sincronización de entre uno y dos fotogramas entre la señal del balón y las imágenes del VAR. Al corregir ese desfase, se comprobó que el defensor de la Real sí había tocado el esférico antes del contacto con Nico Williams. Sin embargo, el organismo defendió la actuación de los colegiados, al considerar que la información disponible durante la revisión justificaba mantener la decisión inicial. Una explicación que no ha convencido en absoluto al conjunto donostiarra, que ya había mostrado su indignación nada más terminar el choque en San Mamés.

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Los comunicados de Athletic Club y Real Sociedad

Pero la respuesta más contundente ha llegado este miércoles mediante un comunicado oficial de la Real Sociedad. El club no se ha limitado a señalar el fallo tecnológico, sino que ha puesto el foco directamente en el trabajo del VAR. En su escrito distingue tres errores: el del árbitro de campo, el del procedimiento de revisión en la sala VOR y el del propio sistema Connected Ball. Especialmente duro es cuando cuestiona que los colegiados no detectasen el toque de Aramburu pese a disponer de las imágenes necesarias. "Queda demostrado que no se revisaron todas las imágenes que estaban a disposición del equipo arbitral", denuncia la entidad txuri-urdin. Además, exige explicaciones sobre cómo se verifican las imágenes, quién calibra el sistema y qué mecanismos existen para evitar que vuelva a producirse una situación semejante. La Real considera que no basta con reconocer el desfase: también hay que aclarar por qué nadie lo detectó antes de que condicionase una decisión tan importante.

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Y el Athletic no ha tardado en recoger el guante. La entidad bilbaína ha publicado un comunicado titulado 'Cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol', en el que reivindica el respeto al colectivo arbitral y advierte contra las campañas de señalamiento. «El respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del juego», recoge el escrito rojiblanco. Además, recuerda que los errores forman parte del deporte y que no pueden servir para justificar presiones sobre los colegiados.