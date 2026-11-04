Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 18:37h.

Una historia alrededor de Diego Armando Maradona que va más allá de lo futbolístico

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El paso de Diego Armando Maradona por Sevilla dejó una huella imborrable. Pasan los años, pasan las décadas y aún son muchos -como es lógico- los que recuerdan al argentino vestido de blanquirrojo, con imágenes inolvidables... y que a día de hoy siguen dejando historias que parecen imposible de creer: una camiseta del '10', escondida por una abuela para que no llegue al museo... ¡de su nieto!

La camiseta del Sevilla que no termina de llegar al museo de Maradona en Nápoles

Esta historia ha sido desvelada por Saverio Vignati, propietario del museo de Diego Armando Maradona en Nápoles, en su reciente charla con el creador de contenido apodado karrickk_.

En un reciente vídeo, el dueño del museo pasea por las instalaciones mostrando todos los artículos que guarda del '10' cuando, entre todas sus camisetas, llama poderosamente la atención que no haya ni una sola del Sevilla. ¿La culpable? Su abuela.

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"La tiene en casa en una vitrina con otras cosas de Maradona. Le gusta más allí", desvela Vignati con algún gesto de lamento al saber que es una reliquia que bien daría valor a su museo.

El vínculo de Maradona con su 'familia' de Nápoles

El lector ahora podría preguntarse por la razón por la que esta abuela conserva en su hogar esa reliquia sevillista. La mujer de la que hablamos es Lucia Rispoli, la mamma de la familia Vignati, la apodada familia italiana de Diego Armando Maradona.

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Saverio Silvio Vignati, el abuelo, trabajó durante años como portero del que era llamado Estadio San Paolo y guardaba una excelente relación con Diego Armando Maradona. Como consecuencia, sus familiares fueron acercándose al astro argentino y Lucia Rispoli, la mujer que aún guarda la camiseta del Sevilla, fue cocinera personal del '10'.

Su hijo Massimo Vignati fue uno de los mejores amigos de Maradona en Nápoles y su relación era conocida por toda Italia, país que dejó de entender la vida del argentino sin la de esta familia, que acogió al ahora fallecido futbolista casi como un hijo propio.

Un recuerdo que sigue teniendo un lugar especial en la familia

Esta estrecha relación permitió a la familia recoger cientos de recuerdos de Diego Armando Maradona, incluidas equipaciones, bancos que ocupó e imágenes familiares que son expuestas ahora en el museo de Nápoles... excepto aquella camiseta del Sevilla.

Desconocemos si esa camiseta de Diego Armando Maradona con el escudo del Sevilla llegará algún día al museo o se quedará, por siempre, en la vitrina que hoy luce en casa de la abuela Vignati, pero sí sabemos que esa prenda, que sería deseada por millones de seguidores, está bien escondida y guardada por una de las personas que mejor cuidó del astro.