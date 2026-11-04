Basilio García Sevilla, 04 NOV 2026 - 11:43h.

El moronero se integró en el grupo y el lebrijano trabajó sobre el césped

Peque se pierde el derbi por lesión: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos

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El Sevilla FC sigue preparando el partido del próximo viernes ante el Deportivo Alavés en el Sánchez-Pizjuán, a pesar de los rumores de que se podría suspender toda la jornada en señal de duelo por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife.

En lo meramente deportivo, a dos días del duelo ante los babazorros, Luis García Plaza ha recibido buenas noticias desde la enfermería. En primer lugar, Kike Salas ha entrenado ya con normalidad con el grupo, y todo apunta a que estará disponible sin problema alguno después de que el martes estuviera trabajando al margen en el gimnasio.

Por su parte, Isaac Romero ha pasado de las pesas al césped, y este miércoles ha realizado trabajo específico en solitario, pero ya sobre la hierba y con las botas de fútbol calzadas. El lebrijano, el máximo goleador del equipo a estas alturas, se retiró en la primera parte del partido de Getafe por una contusión, pero apura sus opciones para estar a disposición del entrenador madrileño en el que será el último encuentro antes del parón del mes de noviembre.

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Asimismo, Youssouf Fofana sigue completando sesiones con total normalidad, así que será de la partida este viernes apenas cinco días después de que se encendieran las alarmas por las molestias físicas que sufrió y lastraron su rendimiento en el Coliseum getafense.

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Las bajas confirmadas para Luis García Plaza

De este modo, Luis García Plaza cuenta con cuatro bajas confirmadas para el partido ante su exequipo. Por un lado, Manu Bueno está sancionado tras ver la tarjeta roja en los últimos minutos del compromiso del pasado domingo. Por el otro, Marcao, Miguel Sierra y Peque son los futbolistas que integran la lista de lesionados en estos momentos.

El Sevilla volverá a entrenar este jueves, esta vez en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y tras la última sesión antes del viernes Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.