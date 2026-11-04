Sergio Horas | Basilio García Atenas, 04 NOV 2026 - 13:41h.

"Veo que ha bajado mucho el nivel de los futbolistas", expresa para ElDesmarque junto a la Acrópolis

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En el Sevilla FC anterior a la época de los grandes títulos, destacaron muchos futbolistas que permanecen en el imaginario colectivo del sevillista de mayor edad. En un equipo que vivía entre Primera y Segunda división, en el tránsito del Siglo XX al XXI, la zurda griega de Vassilis Tsartas enamoraba a la hinchada nervionense.

Era un jugador diferente, de esos que justan por la capital hispalense, infalible a balón parado y con muchísima clase. Ni el sevillismo ha olvidado a Tsartas, ni Tsartas ha olvidado al Sevilla. El jugador es toda una leyenda en uno de los clubes que ha marcado su carrera deportiva tras pasar cuatro temporadas entre 1996 y el año 2000.

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El de Alejandría ha atendido a ElDesmarque en estos días en Atenas, el lugar donde el Real Madrid se mide al AEK -el otro club de su vida- en la fase liga de la UEFA Champions League, y junto a la Acrópolis también ha demostrado que está empapado de la actualidad de un Sevilla al que ve siempre. “Me da un poco de pena, en los últimos años, cómo está sufriendo el Sevilla”, comienza el griego.

“De participar y ser protagonista en España entre los cuatro primeros y conquistar las Europa League que han conquistado. Me da mucha pena lo que está pasando en los últimos años. Evidentemente veo que ha bajado mucho el nivel de los futbolistas. Antes era más cómodo, más potente, más seguro, más confiado. Y ahora veo que sufren demasiado para ganar un partido”, expone Tsartas.

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De lo que no duda ni un segundo es que el sevillismo, “la gente”, sigue apoyando a los suyos. “Los sevillistas sabemos que están siempre cerca del equipo, pero ojalá que vuelva a ser el de los últimos 20 años, que era un equipo que protagonizaba muy bien y hacía sentir todo el sevillismo orgulloso”. “Evidentemente veo los partidos, tanto fuera como en casa. Y ojalá que no vuelva a sufrir y que vuelva a estar en las posiciones de arriba y volver a ser el de antes”, recuerda.

Otro griego en el Sevilla

Desde que Tsartas dejara el Sevilla, solo Nikos Machlas pasó por el club hasta la llegada, el año pasado de Odysseas Vlachodimos. El meta heleno se ha hecho un hueco en el corazón del sevillismo, y eso que no ha recibido consejo alguno del legendario ex del Sevilla. “No, no he hablado con Odysseas todavía, que sé que está ahí”.

“El año pasado era un jugador importante y clave para la salvación del Sevilla, que es un tema de lo que hacía 25 años que no se hablaba, desde mi época. Este año se ha mantenido ahí, creo que está a gusto y el club también está contento con él. Ojalá siga con la línea buena que atraviesa y ya hablaremos en algún momento. Pero ya es mayorcito, sabe lo que hay que hacer y yo creo que se ha adaptado y sabe lo que significa el Sevilla”, concluye Tsartas ante los micrófonos de ElDesmarque.