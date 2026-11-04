Pablo Sánchez 04 NOV 2026 - 00:58h.

Las sentidas palabras de Josep Pedrerol en recuerdo de Jesús de Miguel: "Es muy duro"

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Cristóbal Soria tomó la palabra en El Chiringuito para recordar a Jesús de Miguel. Lamentó la tragedia y le fue inevitable recordar y comparar lo sucedido con lo que pasó con Antonio Puerta en el Sevilla en 2007. El habitual colaborador del programa ve muchas similitudes en ambos casos. "Hay inifinidad de similitudes y de cosas que estoy viviendo años después. Anoche no era optimista porque esa ausencia de noticias a mi no me daba buenos oresagios. Fue un calco de la situación que se vivió con Antonio Puerta".

En el vídeo superior puedes escuchar y ver sus declaraciones al completo en El Chiringuito.

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