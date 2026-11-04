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Cristóbal Soria recuerda a Antonio Puerta tras la tragedia de Jesús de Miguel: "Fue un calco"

Cristóbal Soria no puede evitar acordarse de Antonio Puerta tras otra trágica muerte en el fútbol español
Cristóbal Soria no puede evitar acordarse de Antonio Puerta tras la muerte de Jesús de Miguel.. El Chiringuito
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Cristóbal Soria tomó la palabra en El Chiringuito para recordar a Jesús de Miguel. Lamentó la tragedia y le fue inevitable recordar y comparar lo sucedido con lo que pasó con Antonio Puerta en el Sevilla en 2007. El habitual colaborador del programa ve muchas similitudes en ambos casos. "Hay inifinidad de similitudes y de cosas que estoy viviendo años después. Anoche no era optimista porque esa ausencia de noticias a mi no me daba buenos oresagios. Fue un calco de la situación que se vivió con Antonio Puerta".

En el vídeo superior puedes escuchar y ver sus declaraciones al completo en El Chiringuito.

"El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity".

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