Javi Rayo 03 NOV 2026 - 10:04h.

Jesús de Miguel ha perdido la vida tras el trágico choque con Owono

En directo, muere Jesús de Miguel: "Rotos de dolor y sin poder creer que esto sea verdad

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El Andorra ha sido uno de los primeros equipos en trasladar sus condolencias al CD Tenerife y a la familia de Jesús de Miguel después de que el conjunto canario comunicara el trágico fallecimiento de su futbolista después de un choque fatal con el portero Jesús Owono. "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", posteaba el equipo de Gerard Piqué en sus redes sociales oficiales.

Quien también ha querido pronunciarse, como no podía ser de otra forma, ha sido Gerard Piqué, dueño del Andorra: "Lo siento con toda mi alma, descansa en paz, Jesús"

El CD Tenerife comunica el fallecimiento de Jesús de Miguel

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.