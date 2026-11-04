Pablo Sánchez 04 NOV 2026 - 00:35h.

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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La muerte de Jesús de Miguel tras una desafortunada acción en el Tenerife-Andorra ha conmocionado al mundo del fútbol y a la sociedad en general. A primera hora de este pasado martes se confirmó la dura noticia de su fallecimiento y desde ahí los mensajes de apoyo a familiares y amigos han llegado desde todos los rincones. Por desgracia, no hay consuelo ante tanto dolor.

Josep Pedrerol también arrancó El Chiringuito con un sentido mensaje en recuerdo de Jesús de Miguel y cómo se sucedieron los acontecimientos.

El mensaje de Josep Pedrerol

"Jesús de Miguel nos ha dejado esta mañana. A las 8 lo anunciaba el Tenerife, donde era feliz. Tanto Tenerife como toda Canarias y España, mensajes de solidaridad con Jesús de Miguel. Esta es la imagen del Heliodoro Rodríguez López. Durante todo el día un montón de aficionados querían brindarle ese último adíos. Una vela, unas flores, un mensaje, una bufanda.

Han sido unas horas muy complicadas. Ayer os contábamos que la situación era muy complicada. Su esposa y su hija de un año estaban en la grada cuando recibió ese golpe tan duro. Sus padres estaban en Madrid y llegaron pasada la 1 de la madrugada al hospital.

El funeral será en Toledo y la plantilla va a estar dando ese último adiós. Es muy duro para Tenerife. También nos acordamos de Owono, cómo deben estar él y su familia. Habrá tiempo de analizar qué ocurrió. La policía ha entrado de oficio para investigar el asunto. También nos preguntaremos si la ambulancia llegó a tiempo o no. Son preguntas que hay que dejar para más adelante", expresó.

"El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity".