La emotiva celebración de Fabián Ruiz dedicada a Jesús de Miguel en la Cerámica

Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 22:13h.

El futbolista de Los Palacios solo ha podido acordarse del futbolista fallecido al celebrar su gol contra el Villarreal

El sentido homenaje de Álex Baena a Jesús de Miguel en una noche de Champions sin himno

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La jornada de UEFA Champions League se ha visto opacada por la triste noticia de la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, después de sufrir una entrada en pleno partido. Pese al luto instaurado en el fútbol español, la UEFA se ha negado a suspender los partidos que se disputaban en España y tanto Atlético de Madrid, como FC Barcelona y Villarreal han tenido que salir a jugar a pesar de la petición de la AFE de aplazar estos partidos. Eso sí, en todos estos encuentros se ha guardado un emotivo minuto de silencio y, por decisión de la UEFA, no se ha escuchado el himno de la Champions en ninguno de los encuentros disputados en territorio español.

El recuerdo de Jesús de Miguel ha estado presente en el Metropolitano, en el Camp Nou y en la Cerámica en una noche muy dura para el fútbol español. Pero, sin duda, uno de los homenajes más emocionantes ha sido la celebración de Fabián Ruiz después de anotar el cuarto gol para el PSG en el partido contra el Villarreal. El futbolista de Los Palacios solo ha tenido en su mente al futbolista madrileño fallecido y ha querido recordarle haciendo un gesto con los dedos para formar un ‘9’ en honor al dorsal que lucía el delantero del Tenerife, para después señalar al cielo con las dos manos.

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No ha sido el único futbolista en acordarse de Jesús de Miguel. Álex Baena también ha llegado al estadio luciendo una camiseta con el dorsal ‘9’ y con el nombre de ‘De Miguel’ en la espalda.

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La AFE pidió suspender todos los partidos hasta el lunes

Antes de que comenzase la jornada europea de Champions, la Asociación de Futbolistas Españoles emitió un comunicado anunciando su petición a la RFEF, la UEFA y LALIGA “para solicitar la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional”. “La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol. La petición se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales. Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse”.