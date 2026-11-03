El sentido homenaje de Álex Baena a Jesús de Miguel en una noche de Champions sin himno

Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 21:05h.

El club ha tenido presente el recuerdo de Jesús de Miguel durante el partido contra el Bayern Múnich

Minuto de silencio sí, suspensión no: la decisión de la UEFA con la Champions tras la muerte de Jesús de Miguel

Compartir







El mundo del fútbol ha recibido con mucha tristeza la noticia de la muerte de Jesús de Miguel. El CD Tenerife ha confirmado durante la mañana del martes la muerte del delantero madrileño que permanecía hospitalizado después de recibir una durísima entrada en el partido contra el Andorra. La RFEF ha cancelado los partidos de Copa del Rey, pero la UEFA, sin embargo, no ha suspendido los partidos que se disputan en España y tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona o el Villarreal han tenido que disputar sus partidos de Champions League con esta triste noticia en el recuerdo.

El Metropolitano rinde homenaje a Jesús de Miguel

Muchos aficionados del conjunto rojiblanco habían pedido suspender el encuentro contra el Bayern Múnich por respeto a la familia del jugador fallecido. Incluso la AFE ha pedido a la UEFA suspender todos los partidos de carácter estatal que se disputen en España, pero el organismo no ha accedido. Sí ha accedido a guardar un minuto de silencio para recordar a Jesús de Miguel y a las víctimas del accidente ferroviario en Urda. Además, la UEFA ha comunicado que no se va a poner el himno de la Champions en ninguno de los partidos que se disputen en España.

Álex Baena ha sido el primero en mostrar su homenaje, llegando al estadio con una camiseta con el dorsal ‘9’ con el nombre de ‘De Miguel’ en honor al futbolista fallecido esa misma mañana. También se han visto camisetas del Tenerife en las gradas con aficionados que han querido homenajear también al futbolista.

Antes, el club compartía su pésame a través de un comunicado. “Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Club Deportivo Tenerife. Descanse en paz”. En la previa del Atlético-Bayern, Mateu Alemany también tuvo palabras de recuerdo para Jesús de Miguel y los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Por todos ellos se guardará un sentido minuto de silencio. "Lo de hoy tremendo. También a toda la gente de Tenerife nuestras condolencias. En ese tren viajaban dos socios del Atlético. El otro día falleció un socio en la previa del Dépor. Todo malas noticias en ese sentido. Nuestras condolencias. Es un día festivo en lo futbolístico, pero triste. UEFA ha estado bien con lo de suspender el himno", comentó en declaraciones a Movistar.