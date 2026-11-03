Diego Llorente, antes del Dortmund: su aplaudida reflexión tras la tragedia de Jesús de Miguel

Pepe Jiménez Sevilla, 03 NOV 2026 - 19:09h.

El jugador del Betis, en términos deportivos, advirtió sobre los peligros del Borussia Dortmund

La AFE pide suspender todos los partidos que se juegan en España tras la muerte de Jesús de Miguel, incluidos los de Champions, Europa League o Conference

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Diego Llorente, central del Betis, no quiso desaprovechar la oportunidad de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de su equipo ante el Borussia Dortmund y mandó un bonito mensaje a "familiares, amigos y compañeros" del tristemente fallecido Jesús de Miguel, además de aportar una aplaudida reflexión: "Debemos revisarlo".

Con semblante serio durante toda su comparecencia, el zaguero bético analizó, desgranó y habló sobre el Borussia Dortmund y sus fortalezas antes de la cita de este miércoles, pero también tuvo tiempo para dejar una interesante reflexión tras lo ocurrido en Tenerife.

"Es una tragedia", decía inmediatamente después de mandar "máximas condolencias" a los familiares de Jesús de Miguel. "Me gustaría lanzar alguna reflexión alrededor de las medidas o el protocolo sanitario en estos casos, es importante que se siga, que se haga correctamente y debemos ver que siempre esté bien", explicaba.

La advertencia de Diego Llorente al 'azúcar' del Betis

En términos deportivos, Llorente recordó que "ss una ilusión estar en esta competición, para todos es una competición que no jugábamos hace mucho tiempo. Llevamos un papel brillante con tres victorias y eso nos motiva más para mañana. Cada punto nos acerca a la clasificación. No nos podemos relajar, sino seguir apretando".

En este sentido, el ex de la Roma insistió en que el Betis puede a competirle a cualquiera, pero que los nombres, las plantillas, no ganan torneos sin esfuerzo. "Tenemos una gran plantilla, pero también dije que las plantillas no ganan partidos, sino que hay que demostrarlo. Lo estamos haciendo así, cada jugador lucha por el que tiene al lado. Hay espíritu de equipo, pero mantengo que partidos como el de mañana es una gran prueba para saber donde estamos".

"Guirassy es un jugador muy completo, tenemos vídeos de él, de sus características, pero los grandes jugadores se defienden como equipo, no como individualidades. Mañana no será distinto, las ayudas defensivas y el espíritu de equipo será clave para conseguir frenar a estos jugadores", añadía respecto al Dortmund antes de dedicarle unas bonitas palabras a la afición. "Siempre les agradezco su apoyo, no solo mañana. El primer año, en partidos más humildes, en Conference, también iban desplazados. Deben disfrutarlo, vamos a dar nuestra mejor versión. No debemos olvidar el pasado, sabiendo que siempre han estado con nosotros".

Finalmente, defendió a Manuel Pellegrini como el hombre adecuado para entrenar al Betis porque "aporta sosiego necesario en este club para confiar cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien no nos permite relajarnos" y admitió que "existe mucha motivación, individual y grupal, debemos seguir con este gran trabajo en este estadio, es la mejor manera de probarnos nosotros mismos y de continuar una temporada que está siendo muy buena".