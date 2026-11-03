Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 19:07h.

Juanfe Sanz desvela la sorpresa del vestuario del Real Madrid con dos jugadores: "Hablan maravillas"

Analizó varios nombres propios del vestuario de cara al choque

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José Mourinho compareció ante los medios para analizar el duelo del Real Madrid ante el AEK en Atenas con la tranquilidad que le caracteriza. En medio de su análisis del encuentro que le espera a su equipo y de algunas valoraciones sobre ciertos nombres propios de la plantilla, el técnico portugués tuvo palabras de recuerdo para Jesús de Miguel, recientemente fallecido por lo sucedido en el choque entre el Tenerife y el Andorra. También quiso dejar un mensaje sobre Jesús Owono, protagonista de lo sucedido.

"Son las palabras de todos. Yo creo que es una cosa muy impactante para el mundo en general, imagina para el mundo del fútbol y para gente como nosotros que estamos cada día en el campo, en competición. Es duro, triste. Obviamente que las palabras, los sentimientos, van todos para la familia y los amigos del jugador que falleció. Creo que también tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador, envuelto en esta situación. Es triste para todos", expresó Mourinho con tristeza.

La rueda de prensa de Mourinho

El rival: "Tenemos que ir serios. Estamos cerca de clasificarnos para el play off, pero estamos lejos de clasificarnos directamente a octavos. Necesitamos puntos. Hay que jugar un partido serio contra un equipo que principalmente en su estadio es fuerte. Creo que el hecho de que el Madrid solo ha ganado un partido europeo en Atenas de ocho tiene significado. Hay que jugar a tope, serio, intentar mantener nuestro nivel de juego".

Campeón de Europa con el Real Madrid: "Sería la tercera con tres clubes diferentes. Sería conseguirla con el club más grande del mundo, pero estamos hablando de situaciones hipotéticas, me gustan más la situaciones reales. Nos faltan puntos y hasta que no estemos clasificados no me gusta hablar de esto. Hay que hacer puntos, hemos hecho nueve, seis de ellos contra dos equipos muy difíciles y mañana el partido es difícil".

Vinicius, Mbappé y Diomande: "Te estás olvidando de Brahim, de Endrick. Tenemos mucha gente ahí con calidad. Tener muchos jugadores para mí no es nunca un problema, el problema es tener poco o no tener opciones. Diomande es un jugador que puede jugar en las dos bandas, Brahim también, Endrick. Vini, de todos ellos, es el jugador que más se ha adaptado a jugar en banda izquierda. Eso lo sabemos".