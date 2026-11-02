Juan Pérez 02 NOV 2026 - 18:28h.

El dardo directo a Florentino Pérez que vuelve a tener guiño a la Superliga

Manu Carreño, tajante con el 'Caso Negreira': "Es lo más vergonzoso del fútbol español"

Compartir







El presidente de LALIGA, Javier Tebas, reabre una vez más la polémica contra el Real Madrid desde el World in Progress Barcelona 2026, donde saca el caso Negreira para volver a señalar al conjunto blanco. En una charla empresarial que reúne a políticos, empresarios y académicos, coloca el foco de nuevo en el club presidido por Florentino Fernández para dejar un nuevo recado en el ambiente.

Javier Tebas ha atendido a los medios este lunes desde Barcelona en un entorno diferente al habitual con la idea de completar el puzle de la actualidad que va más allá de la propia competición en LALIGA. El dirigente ha colocado la responsabilidad en el Real Madrid por volver a sacar el tema de siempre sin avanzar, y lo hace colocando su figura por delante: "Lo del Madrid es una más. Saben perfectamente que no han conseguido controlar a Javier Tebas, que no hace las cosas que él o ellos quieren. Eso se sabe", argumenta.

De hecho en su explicación, Tebas va mucho más allá porque cree que la situación del conjunto blanco "no es admisible. Se está estirando como un chicle hasta que dure. Nosotros estamos personados en el tema de Negreira, fuimos antes a la fiscalía que el Madrid, su presidente estuvo 6 meses en la junta directiva desde que se supo el tema, en una asamblea dijo que Barça y Madrid eran amigos mientras estaba en la Superliga y el día que se van de la Superliga parece que todo cambia", agrega.

De hecho Tebas va más allá, porque se pone del lado del Barça a la hora de marcar la línea que ha dispuesto el Real Madrid tras los sucesos con la Superliga: "Hasta entonces parecía que había que dejar que las circunstancias judiciales fuesen en marcha y desde que se van de las Superliga, parece que Negreira está en los vestuarios de todos los árbitros que pitan al Madrid. No es de recibo el ataque constante que está sufriendo el Barça. Al Barça ya le tocará asumir responsabilidades, pero ahora no se puede achacar que esto sigue existiendo así", aclara.

Por eso sus declaraciones vuelven a ser tan duras con el conjunto de Florentino Pérez: "Se está estirando el chicle a ver cuánto dura. Y yo creo que eso no es admisible. El presidente del Real Madrid dijo en una asamblea que el Barça era uno de sus clubes amigos mientras estuviera en la Superliga. Y cuando se fue de la Superliga la cosa cambió", ha denunciado. Un capítulo más que va en una única dirección: la espera hacia la resolución y un pique futbolístico que va a más esta temporada.